Papa León XIV pide a Carlos Aguiar Retes una "renovación pastoral" para la Iglesia en México

La Arquidiócesis Primada de México publicó imágenes de la reunión entre el papa León XIV y el cardenal Carlos Aguiar Retes, celebrada el pasado jueves en el Vaticano, donde el pontífice romano llamó a impulsar en México una renovación pastoral.

León XIV recibió en audiencia privada al arzobispo primado de México y le expresó su saludo a todos los sacerdotes, diáconos, personas consagradas, seminaristas y fieles laicos que forman parte de la Arquidiócesis.

El Papa llamó a la Iglesia Católica del país a promover la escucha, la participación y el diálogo con todos los sectores de la sociedad a los que la Iglesia está llamada a servir.

El cardenal Carlos Aguiar agradeció la cercanía del pontífice católico y reiteró el compromiso en México de caminar en comunión con el jerarca, alentando a los fieles a responder con generosidad a su llamado a la unidad y a la paz.

Finalmente, el arzobispo Aguiar Retes invitó a toda la comunidad arquidiocesana a unirse en oración con León XIV y por los trabajos del Consistorio convocado por el líder religioso de todos los católicos en el Vaticano.