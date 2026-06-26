Lo expulsan de la Iglesia y opera como "cura pirata" en bodas y bautizos

Un falso sacerdote se ha presentado en bautizos y velorios, ofreciendo sus servicios eclesiásticos en el estado de Guanajuato, advirtió la Arquidiócesis de León.

Se trata de un sujeto que, según la Diócesis de Tepic, fue expulsado del estado clerical el 24 de febrero de 2022, por lo que no se encuentra autorizado para ejercer legítimamente el ministerio sacerdotal en la iglesia católica. Lo que no ha explicado la autoridad religiosa es la razón de la expulsión.

Pese a ello, Francisco Isaías Rodríguez Núñez se ha presentado como sacerdote católico y ha realizado actos de culto, particularmente en funerarias y a otras personas que solicitan sus servicios, como bautizos y hasta bodas.

La Arquidiócesis de León subrayó que ninguna de las ceremonias que Rodríguez Núñez lleve a cabo será legal.

"Ha presentado información falsa y ha manifestado pertenecer al presbiterio de la Arquidiócesis de León, afirmación que ha sido plenamente desmentida (...) Se exhorta a los fieles a mantenerse atentos y verificar la identidad y facultades ministeriales de quien presida algún acto de culto”.

La Arquidiócesis de León llamó a la población a no dejarse engañar. Andrés Guardiola

Excélsior publicó en mayo pasado que el Arzobispado de León llamó a la población a no fiarse de un sacerdote que, por un lado, desconoce al papa Francisco como líder de la iglesia católica y, por otro, asegura que el mundo llegará a su fin.

Se trata de José Isabel Macías Alcalá, conocido como el padre Chabelo por su parecido a famoso actor, quien en julio de 2020, en la parroquia Centenario, en La Paz, Baja California Sur, durante su homilía llamó al papa Francisco “falso profeta”.

“En el Vaticano hay dos papas. Uno, Benedicto XVI, que es el papa que eligió Dios… el otro papa, que es Francisco… Investiguemos, ¿Francisco es papa o no es papa? Ya hay un estudio jurídico que demuestra que Francisco no es papa… Benedicto XVI fue presionado a renunciar”, dijo ante la grey católica. Incluso su reflexión fue videograbada y subida a YouTube.

Su osadía le costó una acusación, un juicio y por ahora una suspensión que le impide propagar la palabra de Dios en templos católicos, mientras el juicio eclesiástico sigue su curso, y de ser hallado culpable, podría incluso ser excomulgado.