Papa León XIV envía ayuda de emergencia a Venezuela tras devastador terremoto

El papa León XIV dispuso el envío de una ayuda de emergencia de 100,000 euros (114,000 dólares) a Venezuela, país golpeado por dos violentos terremotos que sacudieron la nación durante la noche del miércoles al jueves y que dejaron al menos 164 muertos, según un balance provisional.

La suma fue desembolsada por la Limosnería Apostólica, organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del pontífice y de la asistencia a poblaciones en dificultad. Según informó Vatican News, se trata de “una primera contribución” destinada a apoyar las labores de socorro y atender las necesidades más urgentes de los damnificados.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron un elevado número de víctimas y cuantiosos daños materiales en varias regiones del país. Las autoridades venezolanas aún trabajan en la evaluación de la magnitud de la tragedia, mientras equipos de rescate intentan localizar sobrevivientes entre los escombros.

Más allá de la ayuda de la Iglesia, numerosos países han ofrecido apoyo a Venezuela, entre ellos Estados Unidos, Irán, Cuba y la Unión Europea, en un gesto de solidaridad frente a la emergencia.

ONU se moviliza tras el doble terremoto en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que está “completamente movilizada” para apoyar a Venezuela tras los devastadores terremotos que golpearon al país y dejaron un saldo provisional de cientos de víctimas y graves daños materiales.

El jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, afirmó en un comunicado que los próximos días requerirán un “esfuerzo colectivo masivo” para respaldar la respuesta liderada por el Gobierno venezolano y asistir a las comunidades afectadas. Recordó además que “casi ocho millones de personas en Venezuela ya necesitaban ayuda humanitaria” antes de las sacudidas, lo que agrava la magnitud de la emergencia.

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) está desplegando equipos de búsqueda y rescate urbano provenientes de distintos países, en coordinación con la comunidad internacional. Fletcher indicó que también se envió un equipo de respuesta rápida para reforzar las operaciones de OCHA en Venezuela.

El responsable humanitario advirtió que “este desastre corre el riesgo de profundizar las vulnerabilidades existentes”, por lo que subrayó la necesidad de un apoyo internacional sostenido a las organizaciones que trabajan en el terreno.

Con información de AFP.