Papa León XIV nombra a dos obispos auxiliares en México

La Nunciatura Apostólica en México notificó la decisión del Papa León XIV de nombrar a dos obispos auxiliares de la Arquidiócesis de León.

Se trata de los sacerdotes Ramón Orozco Muñoz, hasta ahora Párroco de La Sangre de Cristo en San Juan de los Lagos y de Rubén de la Cruz Martínez, quien se había desempeñado como Rector del Santuario Votivo Nacional de Cristo Rey de la Paz.

Las designaciones del Sumo Pontífice fueron notificadas en las primeras horas de este lunes 4 de mayo a la secretaría general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y publicadas al mediodía en Roma, Italia en el Boletín de la Santa Sede.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano deseó a ambos religiosos un desempeño exitoso en su nueva responsabilidad como pastores de la iglesia universal.

"Nos unimos en alegría y oración con la Iglesia que peregrina en la Arquidiócesis de León y deseamos a Mons. Ramón un fecundo desempeño en la nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado" abundó el aviso hecho llegar a los medios de comunicación por parte del episcopado mexicano.

En el caso de monseñor Orozco Muñoz, se informó que nació en el estado de Jalisco y cuenta con 52 años de edad.

Realizó sus estudios en teología moral, cuenta con una maestría en bioética y es asesor en formación presbiteral; además se desempeñó como rector del Seminario Mayor del 2014 al 2016 y fue presidente de la Comisión Diocesana para la Protección de los Menores desde el año 2016.

Orozco Muñoz también es integrante de la Comisión del Clero y desde el 2025, asesor del Bloque Generacional de Presbíteros de 6 a 15 años.

En el caso de Rubén de la Cruz, fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 1993 y nació el 04 de mayo de 1966 en el estado de Guanajuato.

El nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de León tiene 60 años de edad y cursó la licenciatura en Teología Espiritual en la Universidad Gregoriana, en Roma.

Del 2014 al 2022, se desempeñó como Rector de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato y fue vicario episcopal de la VI zona pastoral durante los años del 2014 al 2022.

En su trayectoria también aparece la responsabilidad de haber sido rector del Santuario Votivo Nacional de Cristo Rey de la Paz, desde el 2022.

JCS