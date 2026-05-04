Niño muere por golpe de calor; su mamá lo deja 12 horas en una camioneta

Un niño de 3 años de edad murió víctima de un golpe de calor luego de que su mamá lo dejó por 12 horas al interior de una camioneta, en un domicilio de Baja California.

Primeras versiones detallan que tras asistir a una fiesta, la noche del sábado la madre de familia olvidó al niño en el portabebé colocado en el interior del vehículo, justo en los días que la temperatura alcanzó los 37 grados centígrados.

Al parecer, la mujer llegó a su domicilio, ubicado en el Fraccionamiento La Rioja, se metió a su casa y dejó al pequeño al interior de la camioneta por 12 horas.

Tras quedar expuesto al calor, el pequeño sufrió graves quemaduras en su cuerpo. Durante la necropsia, el médico detalló que el pequeño no tenía huellas de violencia y contaba con el peso y talla ideal; sin embargo, las altas temperaturas le provocaron la muerte.

César Raúl González, jefe estatal de Semefo Baja California, explicó que el médico legista “pudo observar lesiones de primer grado en muslos y antebrazos producidas por el calor en el que estuvo expuesto y se concluye como causa determinante de fallecimiento golpe de calor”.

La mamá del niño, Roxana “N”, fue detenida acusa da del delito de omisión de cuidados.

La mujer declaró ante la Fiscalía estatal que el sábado ambos llegaron de una fiesta y creyendo que el menor ya estaba en su cuarto se fue a dormir y no lo buscó hasta el otro día por la tarde.

jcp