Papa León XIV recibirá a Marco Rubio el jueves en el Vaticano

El Vaticano confirmó que el papa León XIV recibirá el jueves al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia privada que busca reencauzar las relaciones bilaterales tras un periodo reciente de fricciones políticas y diplomáticas.

El encuentro está programado para las 11:30 horas (tiempo local) y tendrá una duración aproximada de 30 minutos, de acuerdo con la Santa Sede. La visita se produce en un momento especialmente delicado, marcado por las tensiones entre Washington y varios países europeos y por los desacuerdos públicos entre el pontífice y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Un contexto de fricciones diplomáticas

La audiencia cobra relevancia tras las declaraciones de Trump en abril, cuando calificó al papa de “débil” y de “nulo” en política exterior, en respuesta a un discurso del pontífice contra la guerra. El mandatario también afirmó no ser “un gran fan” de León XIV, cuestionando su postura sobre Irán y el armamento nuclear.

Estas afirmaciones generaron una ola de críticas entre líderes internacionales y colocaron al Vaticano en el centro del debate diplomático. En respuesta, León XIV defendió su papel al señalar que tiene el “deber moral de expresarse” frente a los conflictos globales y aseguró no tener “miedo” de la administración estadounidense.

Durante su visita a Italia, Rubio también sostendrá reuniones con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, así como con figuras clave del Gobierno italiano, entre ellos el ministro de Exteriores Antonio Tajani y el ministro de Defensa Guido Crosetto.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dejó abierta la posibilidad de un encuentro con Rubio en Roma, en el marco de una agenda que refleja la complejidad del escenario internacional actual.

El Papa León XIV. AFP

Migración, guerra y tensiones globales

En los últimos meses, León XIV ha sido particularmente crítico con la política migratoria restrictiva de Estados Unidos, así como con la retórica militar en torno a Oriente Próximo. El pontífice calificó como “inaceptable” la amenaza de una intervención militar contra Irán, consolidando una postura diplomática centrada en la mediación y la paz.

El actual contexto internacional, marcado por la guerra en Oriente Próximo, ha incrementado las diferencias entre Washington y sus aliados europeos, lo que añade peso estratégico a la reunión en el Vaticano.

No es la primera vez que Rubio se reúne con el pontífice. En mayo de 2025, poco después de la elección de León XIV como líder de los más de 1,400 millones de católicos, ambos sostuvieron un encuentro en el Vaticano junto al vicepresidente estadounidense, J. D. Vance.

Aquel encuentro marcó un inicio de diálogo institucional que ahora busca reactivarse tras las recientes tensiones. Analistas consideran que esta nueva reunión podría ser un paso clave para restablecer canales diplomáticos entre ambas partes.

asc