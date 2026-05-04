Partido Verde propone servicio social de protección ambiental

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, presentó una iniciativa para que el servicio social estudiantil priorice acciones relacionadas con el cuidado y la protección del medio ambiente.

El objetivo de la iniciativa es fortalecer la participación de las y los jóvenes frente a los retos ambientales que enfrenta el país.

Sesma expresó durante su intervención en el Pleno, que México enfrenta problemáticas cada vez más graves, como sequías, contaminación de ríos, pérdida de biodiversidad, generación excesiva de residuos y mala calidad del aire.

En ese sentido consideró urgente impulsar medidas concretas que involucren a la sociedad, las instituciones educativas y las comunidades.

Y destacó que la Constitución reconoce el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano, sin embargo, este derecho debe garantizarse con acciones reales y no permanecer únicamente como un principio jurídico.

La iniciativa propone reformar el artículo 137 de la Ley General de Educación, para que el servicio social deje de ser visto sólo como un requisito administrativo y se convierta en una herramienta efectiva para atender necesidades comunitarias y contribuir a la protección del entorno.

Entre las actividades que podrían realizar las y los estudiantes se encuentran la participación en programas de reforestación, apoyo en el cuidado y manejo responsable del agua, promoción de la educación ambiental, manejo adecuado de residuos y colaboración en proyectos de conservación.

De acuerdo con el legislador, esta medida permitiría movilizar a más de 4 millones de jóvenes en todo el país, convirtiéndolos en agentes de cambio frente al cambio climático y en aliados estratégicos para la construcción de comunidades más sostenibles.

Y dio a conocer que la iniciativa está alineada con compromisos internacionales asumidos por México, como el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030, los cuales promueven la participación ciudadana, la acción climática y el desarrollo sostenible.

Sesma llamó a respaldar esta propuesta, al considerar que incorpora un enfoque ambiental al servicio social y eso permitirá formar una juventud más consciente, solidaria y preparada para enfrentar los desafíos del futuro, al tiempo que se fortalece la protección de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades.