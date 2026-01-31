Panchito Cortés, el famoso elefante marino, ahora aparece 'a gusto' en Bahía de Banderas

Tras permanecer cuatro días descansando en Playa Los Ayala, municipio de Compostela, Nayarit, Panchito Cortés, el Elefante Marino del Sur (Mirounga leonina), se metió el viernes al mar y ya no volvió, perdiéndose entre las olas.

Según los reportes y fotografías que circulan en redes sociales, el ejemplar de más de tres metros de largo y media tonelada de peso, llegó ahora a Playa Careyeros, en el municipio de Bahía de Banderas, a casi 30 kilómetros de distancia, generando gran sorpresa y entusiasmo entre habitantes y turistas.

De inmediato, elementos de la policía, personal de protección civil y bomberos del Ayuntamiento establecieron un perímetro alrededor de Panchito Cortés, para evitar que sea molestado.

Las autoridades locales pidieron a la ciudadanía guardar su distancia para dejar que el carismático ejemplar se pueda asolear tranquilamente en una de las playas más emblemáticas de Bahía de Banderas.

En su paso por la Playa Los Ayala, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), monitoreó a Panchito Cortés, y determinó que el Elefante Marino que migró desde 2020 desde la Patagonia Argentina, se encuentra bien de salud, sin presentar heridas visibles ni comportamiento que indique que tenga alguna enfermedad.

¿Qué sabemos de los elefantes marinos?

Los elefantes marinos son de esos animales que impresionan desde que los ves. Son focas gigantes, tranquilas en apariencia, pero con una vida bastante intensa detrás.

Para empezar, hay dos especies: el elefante marino del norte y el del sur. El del sur es el más grande de todos los pinnípedos del planeta: los machos pueden superar las 4 toneladas y medir más de 5 metros. Las hembras son mucho más pequeñas, y esa diferencia de tamaño es de las más extremas en el reino animal.

Su nombre viene de esa nariz enorme que desarrollan los machos adultos, como una trompa corta. No es solo adorno: la usan para emitir sonidos muy graves, intimidar rivales y atraer hembras durante la temporada de apareamiento. En esas épocas se arman verdaderos torneos de empujones, mordidas y rugidos. El macho dominante se queda con un harén de varias hembras, mientras otros se quedan mirando desde lejos.

Aunque en tierra se ven torpes y lentos, en el mar son otra cosa. Son buceadores extraordinarios: pueden bajar a más de 1,500 o incluso 2,000 metros, aguantar la respiración hasta dos horas, y pasar la mayor parte de su vida nadando mar adentro. Ahí cazan calamares y peces en completa oscuridad, guiándose por vibraciones y pequeños destellos.

Otra cosa curiosa es que pasan por un proceso llamado muda catastrófica. Una vez al año salen a la playa y, durante semanas, se les cae la piel y el pelo en grandes parches. No entran al agua en ese tiempo porque perderían demasiado calor, así que básicamente se quedan ahí, quietos, esperando a “estrenar” piel nueva.

Viven sobre todo en zonas frías: costas del Pacífico en América del Norte, y regiones subantárticas en el hemisferio sur. No suelen ser agresivos con humanos, pero por su tamaño y fuerza, conviene mantener distancia. Un movimiento brusco y pueden desplazarse más rápido de lo que uno imagina.

