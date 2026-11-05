PAN exige alerta migratoria contra Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas

Diputados del Partido Acción Nacional demandaron a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, activar una alerta migratoria en contra de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y contra los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, ante el riesgo de que salgan del país para evadir la justicia por presuntas irregularidades en contratos y adquisiciones del organismo.

Federico Döring y Paulina Rubio advirtieron que las autoridades no deben dar tiempo ni a Taddei Zavala ni a los hermanos Hernández Casillas para abandonar México y disfrutar en el extranjero de los recursos presuntamente obtenidos mediante actos de corrupción.

“Se hacen que no vieron nada y les dan tiempo de huir del país”, advirtió Döring.

El legislador panista comparó el caso con las salidas del país de otros personajes señalados por presuntos actos ilícitos.

“Así se largó a Amilcar, al Lugano, Suiza. Así se largó Raúl Rocha a tirar rostro a Mónaco y Montecarlo y así corremos el riesgo que pase con la señora Guadalupe Taddei y los Hernández Casillas. Hay que evitar que le sigan dando tiempo para que se lleven todo lo robado a otro país, y que luego se complique presentarlos ante la justicia mexicana y un juez de control”, remarcó.

Por su parte, la diputada blanquiazul, Paulina Rubio insistió en que la FGR debe solicitar formalmente la alerta migratoria para impedir que la exconsejera presidenta abandone territorio nacional.

“Porque siempre lo hemos dicho, el problema de este país no son las inversiones extranjeras, el problema es cuando los corruptos de Morena pretenden invertir en el extranjero el dinero que se robaron de las mexicanas y los mexicanos”, sostuvo.

A la exigencia se sumó el diputado local panista Raúl Torres Guerrero, quien informó que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, ya presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por presuntos actos de corrupción en el INE.

Los panistas insistieron en que la investigación no debe limitarse al congelamiento de cuentas bancarias, ya que argumentaron que esa medida no garantiza que los señalados enfrenten la justicia ni impide que continúen disfrutando de los recursos que presuntamente obtuvieron de manera ilícita.

También cuestionaron que las autoridades financieras y ministeriales actúen únicamente cuando los casos ya son públicos y exigieron que la fiscal Ernestina Godoy Ramos intervenga antes de que los involucrados puedan salir del país.

“Ya no tiene excusas Ernestina Godoy”, insistieron los legisladores, quienes pidieron extender la solicitud de alerta migratoria a los hermanos Hernández Casillas, ante la relación que, aseguraron, mantienen con Taddei.

Incluso ironizaron sobre la posibilidad de que ambos terminen en París, disfrutando de lo que calificaron como “recursos robados”, mientras las investigaciones siguen pendientes.