Marina del Pilar no está sola, vamos a seguir apoyándola hasta el último día de su gobierno: Segob

El Gobierno de la República apoyará hasta el último día de su gestión a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

De acuerdo con el subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, la coordinación entre el gobierno federal y el de Baja California ha resultado fundamental y derivado en acciones favorables para sus habitantes, sobre todo en materia del abatimiento de la pobreza.

Al acudir en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo al quinto informe de gobierno de Ávila Olmeda realizado este fin de semana en Mexicali, Baja California, el subsecretario de gobernación subrayó que "como en pocos estados" la disminución de la pobreza es uno de los hechos concretos alcanzados en la gestión de Marina del Pilar Ávila, pero no es el único producto de la coordinación con el gobierno federal al registrarse avances también en áreas como infraestructura e inversión en acceso al agua.

Sin duda han ayudado mucho a que tengamos datos, de los muchos que tenemos; por ejemplo, la disminución de pobreza como pocos estados y una mejoría en la infraestructura, cuando hay una coordinación, una comunicación entre gobierno federal y gobierno de los estados logramos eso en todos los servicios, en todas las atenciones a los problemas y lo mejor es eso, la coordinación y la comunicación constante", comentó al ser entrevistado a su llegada al Teatro de la Ciudad de Mexicali.

- ¿Cuál es el mensaje para la gobernadora en el marco de su quinto informe de gobierno?, le preguntaron al subsecretario de gobernación.

Desearle al mayor de los éxitos en lo que resta de esta administración, decirle que no está sola, que cuenta con el apoyo del gobierno federal y vamos a estar acompañándola hasta el último momento de su gobierno; desearle éxito y a los bajacalifornianos decirles que hay que confiar, que vamos bien y vamos por mejores tiempos".

César Yáñez estimó que las cifras registradas en distintos rubros señalan que "hay una mejor Baja California para todos los habitantes de ese estado".

Apenas el mes pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que Baja California es la entidad del país con el menor número de población en pobreza multidimensional y pobreza extrema.

La medición del INEGI difundida el 17 de octubre pasado remarcó que en Baja California solo una de cada 10 personas vive en pobreza.

En cuanto a la seguridad social, la misma evaluación del INEGI reveló que 3 de cada 10 bajacalifornianos carece de ese servicio.