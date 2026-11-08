Asesinan a recluso sentenciado por feminicidio dentro del Cereso de Pachuca

Un hombre sentenciado a 37 años y seis meses de prisión por feminicidio fue asesinado este domingo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, durante una agresión con arma blanca registrada en el área común de comedores.

La víctima, identificada con las iniciales J. I. V. B., fue atacada poco antes del inicio del horario de visita familiar, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

Tras la agresión, personal penitenciario aseguró a otro interno, identificado como A. D. B. H., señalado como probable responsable del homicidio, y lo puso a disposición de la autoridad investigadora para el desarrollo de las indagatorias.

El fallecimiento ocurrió al interior del centro penitenciario, donde se realizaron las diligencias periciales correspondientes para el levantamiento de indicios y el esclarecimiento de los hechos.

Una vez concluidos los trabajos ministeriales, las autoridades permitieron el ingreso de los visitantes. La SSPH informó que la jornada transcurrió con normalidad y sin nuevos incidentes.