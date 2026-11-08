Por desaparición de árbitro suspenden casi 450 partidos de futbol en Colima

Cerca de 450 partidos de fútbol fueron suspendidos esta semana en Colima como medida de protesta y solidaridad del gremio arbitral ante la desaparición de uno de sus compañeros. La suspensión de actividades involucró a los municipios de Colima, Coquimatlán, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc, en demanda de avances para localizar a Héctor Jesús Sánchez Torres, conocido entre sus compañeros como “Tetos”.

El árbitro salió de su domicilio el pasado 30 de octubre y desde entonces se desconoce su paradero. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Colima, Ricardo Gómez Calcáneo, Torres tenía programado dirigir un encuentro de fútbol en la comunidad de Quesería, municipio de Cuauhtémoc, al que nunca llegó.

El funcionario explicó que, antes de perder contacto con su familia, el árbitro habría reportado una lesión en un tobillo. Actualmente, la Fiscalía General del Estado realiza los actos de investigación correspondientes, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública lleva a cabo labores de recopilación de información para ponerla a disposición de la autoridad ministerial.

Gómez Calcáneo señaló que, aunque la Fiscalía no ha solicitado formalmente la intervención de su dependencia en las investigaciones, el área de seguridad ya trabaja en la recopilación de datos y él mismo revisa el caso de manera directa, debido a que considera atípico el perfil de la persona desaparecida. Añadió que existe información adicional que podría hacer más complejo el asunto, pero evitó dar detalles debido a que se encuentra bajo reserva.

Sergio Rojas Beltrán, delegado estatal de árbitros, explicó que la suspensión contempló alrededor de 400 partidos durante el fin de semana y otros 50 encuentros que habitualmente se disputan de martes a viernes.

La medida incluyó encuentros de futbol amateur, primera fuerza, categorías infantiles y formativas, así como futbol rápido y futbol 7. Incluso quedaron interrumpidas las fases finales de algunas competencias, entre ellas la Liga del Recuerdo y la Liga de la Villa.

El representante arbitral destacó que la protesta contó con el respaldo de jugadores y dirigentes de las distintas ligas, quienes mostraron solidaridad con la familia de Héctor Torres y con sus compañeros.

Torres pertenecía al Colegio de Árbitros Manuel Álvarez, uno de los tres grupos que trabajan en la entidad, y tenía experiencia en encuentros de Primera Amateur, Primera Fuerza y categorías infantiles. Sus compañeros lo describieron como un árbitro con amplia capacidad y trayectoria dentro del futbol local.

Los árbitros de Colima no han confirmado hasta cuándo estará vigente la suspensión de partidos. Por ahora el gremio arbitral espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y logren localizar a su compañero.