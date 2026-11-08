Sentencian a 50 años de prisión a Daniel Arizmendi, "El Mocha Orejas"

Luego de un proceso de 28 años, Daniel Arizmendi López, alias “El Mocha Orejas”, fue sentenciado a 50 años de prisión por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que al sentenciado, quien también fue identificado como Pedro Ríos Esparza o Aldo Almazán Lara, se le impuso una multa equivalente a 916 mil 312.50 pesos.

El órgano autónomo explicó que, luego de cumplirse con la reposición del procedimiento ordenada en agosto de 2003, también se dictó una sentencia de 22 años de prisión y multa de más de cuatro millones de pesos en contra de Daniel Vanegas Martínez.

En este caso se le encontró penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR indicó que, por los mismos ilícitos del caso anterior, se impuso una pena de 16 años de prisión y multa de más de 280 mil pesos a Dulce Paz Vanegas Martínez.

A los tres sentenciados se les procesó por formar parte de la organización delictiva dedicada al secuestro identificada como “Los Arizmendi” o “Mocha Orejas”, que a finales de los años 90 operaba principalmente en la ahora Ciudad de México y en el Estado de México.

Su actividad principal fue la comisión de delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La FGR explicó que, en los casos de los hermanos Vanegas Martínez, se declararon compurgadas las sentencias; sin embargo, ambos continuarán en reclusión por estar sujetos a otros procesos relacionados con secuestros.

En junio de 1998, el Ministerio Público de la Federación (MPF) ejercitó acción penal sin detenido en contra de los ahora sentenciados y otras personas, por lo que la autoridad judicial libró las respectivas órdenes de aprehensión como presuntos responsables de violentos casos de secuestro, en los que sus víctimas eran mutiladas como medida de presión.

El 30 de junio de ese año fue detenido Arizmendi López, “El Mocha Orejas”, señalado como líder de la organización, y quedó a disposición de la autoridad judicial en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en el entonces Distrito Federal.

Más tarde, el 21 de agosto de 1998, fueron detenidos Daniel y Dulce Vanegas, quienes quedaron a disposición del órgano jurisdiccional en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Se detalló que, el 21 de agosto de 2003, un juez federal dictó sentencia condenatoria en contra de los tres procesados; sin embargo, tras la promoción de los juicios de amparo, se les concedió la protección de la justicia federal y se ordenó la reposición del procedimiento, por lo que en días pasados se dictó la nueva sentencia.