UIF bloquea cuentas por desvíos en el INE; indagan contratos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 morales vinculadas con proveedores electorales, por operaciones financieras con elementos de riesgo.

Además, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue y determine las posibles responsabilidades.

La medida administrativa es preventiva y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas afectadas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia, precisó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en un comunicado.

Entre los nombres de las personas físicas incluidas estarían los de Guadalupe Taddei, extitular del INE, y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Previo a este bloqueo, la UIF y la Auditoría Superior de la Federación mantenían bajo revisión una serie de contrataciones plurianuales en rubros como arrendamiento vehicular y servicios tecnológicos adjudicados en ejercicios recientes.

La investigación alcanza a 25 personas físicas y 15 empresas; la UIF identificó operaciones financieras de riesgo y solicitó a la FGR investigar posibles responsabilidades. Foto: Especial.

UIF bloquea a 40 proveedores; 15 personas morales y 25 físicas

La Secretaría de Hacienda incluye a 25 personas físicas y 15 morales en la Lista de Personas Bloqueadas tras detectar elementos de riesgo e interponer denuncia ante la FGR.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 40 personas físicas y morales vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se realizaron diversos análisis financieros, por lo que se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales.

La dependencia recordó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva.

Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

Edificio del Instituto Nacional Electoral (INE) Foto: Cuartoscuro

UIF presenta denuncia ante la FGR

De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.

La UIF reiteró su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.

Entre los nombres de las personas físicas incluidas estarían los de Guadalupe Taddei, extitular del instituto, y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Contratos y proveedores electorales, bajo revisión

Previo a este congelamiento masivo de cuentas, la UIF y la ASF mantenían bajo revisión una serie de contrataciones plurianuales en rubros como arrendamiento vehicular y servicios tecnológicos adjudicados en ejercicios recientes. Las indagatorias analizan posibles esquemas de subcontratación, concentración de proveedores y triangulación de recursos, líneas de investigación que forman parte de las carpetas promovidas ante la FGR para deslindar responsabilidades en la administración de fondos del órgano electoral.

Foto: Especial

25 años del IFE-INE

En lo que va de este siglo, el órgano electoral ha enfrentado diferentes polémicas y cambios.

2006 / Elección presidencial. Tras un resultado con un margen de diferencia de 0.56% entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, el IFE enfrentó su mayor crisis de legitimidad social e institucional.

2014 / Recambio. Como parte de los acuerdos del Pacto por México, se aprobó la reforma política-electoral que extinguió al IFE para crear el Instituto Nacional Electoral (INE), liderado por Córdova.

2022-2023 / Confrontación. El INE vivió un periodo de severa polarización con el gobierno federal por el intento de reforma constitucional conocidos como el plan A y plan B.

2024-2026 / Corrupción. Tras la llegada de Guadalupe Taddei y reformas internas, el órgano electoral entró en una fase de paralización colegiada e investigaciones administrativas y actos de corrupción.

*mcam