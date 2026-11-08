SEP reconoce a 5 mil 655 docentes por innovar en las aulas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó 5 mil 655 reconocimientos a docentes, directivos y supervisores de educación básica y media superior por desarrollar prácticas educativas innovadoras y estrategias pedagógicas orientadas a mejorar los aprendizajes y fortalecer el vínculo entre las escuelas y sus comunidades.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la distinción busca revalorar la labor del magisterio y reconocer a quienes han convertido sus centros escolares en espacios para la solución de problemas, la innovación y la transformación educativa.

Durante el Segundo Encuentro Nacional del Reconocimiento a la Práctica Educativa 2026, realizado en la sede histórica de la SEP, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, destacó que este proceso permite a los docentes documentar, reflexionar y compartir sus experiencias pedagógicas.

Por primera vez, la convocatoria incluyó a personal con funciones directivas y de supervisión, informó el titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), Mario Llergo Latournerie.

Los galardonados, procedentes de las 32 entidades del país, recibirán una medalla y un reconocimiento por sus prácticas, con las que promovieron los principios de la Nueva Escuela Mexicana y fortalecieron la relación entre el aula, la escuela y las comunidades.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, calificó la distinción como un acto de reconocimiento y justicia para el magisterio.