PAN Guanajuato lanza programa ciudadano "Defensores de la Patria"

El Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato presentó el programa "Personas Defensoras de la Patria, la Familia y la Libertad", una estrategia que busca integrar a ciudadanos en el fortalecimiento territorial, la formación cívica y la creación de nuevos liderazgos sociales en la entidad. En conferencia de prensa realizada en León, la dirigencia estatal del partido afirmó que este proyecto busca reconfigurar la relación con los habitantes de la entidad mediante una convocatoria abierta a diversos sectores. La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Juanita de la Cruz Martínez, aseguró que la institución reafirma su vocación de apertura y cercanía con la población, destacando la necesidad de sumar voluntades en el contexto político actual.

"Hoy abrimos las puertas del PAN a la ciudadanía. Queremos que más mujeres y hombres comprometidos con Guanajuato participen activamente en la construcción de las causas que compartimos. Este programa nace para escuchar más, sumar más y construir juntos el futuro de nuestro estado", manifestó la dirigente estatal de Acción Nacional, Juanita de la Cruz Martínez, al explicar los alcances de la convocatoria.

Estructura comunitaria desde las colonias

La estrategia estatal pretende consolidar estructuras comunitarias a partir de la organización en colonias y municipios. De acuerdo con los liderazgos del partido en la entidad, la viabilidad de sus gobiernos depende de la articulación con las demandas de los ciudadanos. Al respecto, la presidenta estatal precisó el diagnóstico del partido en torno al origen del trabajo institucional y el papel de las bases sociales en el esquema que se implementará.

"Los buenos gobiernos nacen de una ciudadanía organizada, participativa y comprometida. Por eso damos este paso para fortalecer al PAN desde donde verdaderamente se construyen las soluciones: desde las colonias, las comunidades y la sociedad", puntualizó la líder panista guanajuatense durante la presentación de la iniciativa.

*Respaldo del Comité Ejecutivo Nacional

A nivel nacional, el partido contempla este esquema como parte de una reestructuración de sus vínculos con la sociedad civil organizada. Margarita Martínez Fisher, secretaria nacional de Formación y Capacitación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, expuso que el programa estatal forma parte de un modelo replicable en el país para dotar de mecanismos democráticos y transparentes a la selección de cuadros y liderazgos.

"Esta estrategia forma parte del modelo nacional impulsado por Acción Nacional para fortalecer la organización ciudadana y consolidar liderazgos sociales en todo el país", expuso la funcionaria partidista nacional, Margarita Martínez Fisher, al validar el lanzamiento del programa en Guanajuato.

Transparencia y evaluación de aspirantes

Para la operación de este programa en la entidad, se integró una Comisión Política que estará encabezada por el diputado federal Ector Jaime Ramírez Barba, acompañado por los panistas Ivón del Carmen Padilla Hernández, Verónica Valdivia Alfaro, Alfonso Ruiz Chico y José Luis Oliveros Usabiaga. El encargado del proyecto detalló que la evaluación de los perfiles ciudadanos se basará en criterios técnicos y de medición social, enfocados en colocar las demandas colectivas en el eje de la agenda interna del partido.

"La principal fortaleza radica en que coloca a la ciudadanía en el centro del proceso", sostuvo el presidente de la Comisión Política del programa, Dr. Ector Jaime Ramírez Barba, al desglosar los indicadores técnicos que se utilizarán para evaluar a los aspirantes.

El modelo técnico de evaluación detallado por el comité organizador ponderará el perfil de los participantes mediante seis rubros específicos. La medición otorgará un 25 por ciento a la percepción ciudadana, un 25 por ciento a las habilidades de liderazgo, un 20 por ciento a la experiencia política y social, un 15 por ciento a la percepción entre la militancia, un 10 por ciento a la visión y compromiso con los valores del partido, y un 5 por ciento a la reputación e integridad. Las herramientas de evaluación técnica incluirán encuestas, grupos de enfoque y consultas directas.

"Las personas aspirantes serán evaluadas mediante un modelo integral que privilegia tanto la percepción social como la capacidad de liderazgo y el compromiso con los valores democráticos", aclaró Ramírez Barba al definir los filtros metodológicos que aplicará la comisión evaluadora.

La publicación oficial de la convocatoria y la apertura del registro de aspirantes se realizarán a través de las plataformas digitales del PAN en Guanajuato, dando inicio a las fases de revisión documental y selección de dictámenes. El partido busca formalizar este vínculo institucional con perfiles ciudadanos comprometidos con el desarrollo local. Con esto, la dirigencia estatal pretende generar un contrapeso político fundamentado en la participación de la sociedad civil.