PAN alerta sobre filtración del narco en el gasto público; exige a ASF "ojo clínico"

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) se pronunció por una fiscalización que permita conocer cómo está operando el gasto federalizado en Tamaulipas, Sonora, Baja California, Michoacán, Quintana Roo, Guerrero y de manera especial en Sinaloa.

Dijo que este interés es porque son entidades con autoridades que han sido señaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como probables narco gobiernos.

“Y es ahí donde la Auditoría Superior de la Federación tiene que tener un ojo clínico para ver si no se han encontrado nichos de oportunidad para el narcotráfico, de succionar recursos del gasto público en esta grave colusión de gobiernos con el narcotráfico en nuestro país”, argumentó Saúl Téllez.

Posteriormente, al fijar postura sobre el documento entregado por la ASF, el parlamentario dijo que esta primera entrega de la Cuenta Pública 2025 ofrece “un panorama sumamente limitado del proceso de fiscalización”.

Argumentó el diputado Saúl Téllez que sus resultados se circunscribieron a la verificación de la distribución de las participaciones federales, “sin evaluar el destino, ejercicio o comprobación de los recursos públicos una vez ministrados”.

Destacó el legislador opositor que sólo se dieron observaciones para Chiapas por un monto de un millón 403 mil 459 pesos.

"Esta entrega no permite emitir un juicio sobre la eficiencia, legalidad o transparencia del gasto público ejercido por los gobiernos estatales ni municipales", sostuvo el panista.

Detalló que tampoco existen elementos para evaluar el desempeño financiero de las dependencias federales, empresas productivas del Estado, organismos descentralizados o programas presupuestarios federales.