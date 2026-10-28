PAN acude a la FGR y denuncia a Guadalupe Taddei por seis delitos

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN presentó una denuncia penal contra la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, por seis delitos federales y llamó a la FGR a reunir en una sola carpeta de investigación las denuncias que existan.

La queja, presentada ante la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, es por los delitos de uso ilícito de atribuciones y funciones, cohecho, peculado, uso ilegal de recursos públicos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

En entrevista con Excélsior, el abogado y consejero nacional del PAN, Roberto Gil Zuarth, comentó que la denuncia también comprende a funcionarios del INE, de los organismos públicos electorales locales y contra personas físicas y morales que participan en la trama de corrupción en la que estaría involucrada Guadalupe Taddei.

Evidentemente, obtuvieron contratos a través del favoritismo, precisamente por la vinculación que tienen con funcionarios del INE, contratos que son irregulares desde el proceso de licitación y por supuesto también en la adjudicación de los mismos y que han implicado un daño patrimonial muy fuerte, muy importante al Instituto Nacional Electoral”, comentó.

PAN acusa una estructura criminal detrás de Taddei

Por su parte, afuera de las oficinas de la FGR, el líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, expuso que detrás de Taddei Zavala hay toda una estructura de operación criminal que no se limita a funcionarios que simularon un proceso de contratación para empresas, sino que además otorgaron contratos en los estados.

Hoy claramente el INE está con una severa crisis de credibilidad. Hoy el INE está en el peor momento de la historia de este país. Y necesitamos que eso se detenga. Por el bien de la pluralidad, por el bien de los partidos políticos, pero sobre todo por el bien de los ciudadanos”, dijo el líder panista.

Indicó que el PAN calcula que son mil 600 millones de pesos en contratos irregulares para empresas favoritas de Taddei y diversos funcionarios públicos, vinculados a Morena, y demandó que en el proceso legal de San Lázaro se designe a una mujer al frente del INE que esté limpia.

Que llegue una mujer libre”, dijo Romero Herrera sobre la persona que quede al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

PRI cuestiona falta de información sobre la investigación

Por otra parte, Partidos de oposición insisten en que desconocen la investigación a la que es sometida Guadalupe Taddei por parte del Órgano Interno de Control del INE. Rubén Moreira, coordinador del PRI, dijo que su bancada no ha recibido ningún documento o reporte de dicha investigación, de la que el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, asegura se conocía desde hace unos seis meses.

En la Junta de Coordinación Política no hemos recibido ninguna notificación, no se nos dio ningún informe, pero sí se votó la comparecencia del Contralor en dos lugares; en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior y en la Jucopo”, dijo.

Moreira prepara preguntas para el contralor del INE

Adelantó Moreira que su bancada presentará la lista de preguntas abiertas, para que el contralor Carvente “no se dé por sorprendido” y conteste una a una las interrogantes, afirmó.

Es tan importante lo que pasó que no se trata de pescarlos desprevenidos (…) Queremos saber cuántas designaciones de OPLE hicieron bajo este periodo. Queremos saber de estas empresas en cuántos OPLE ganaron”, recalcó en conferencia de prensa.

Por parte del PAN, el coordinador, Elías Lixa, ya había advertido desde el lunes que en su bancada tampoco se tenía conocimiento de que Taddei era investigada.

Los casos presentados contra Taddei en la FGR

Otorgamiento de contratos a proveedores al margen de la ley mediante facultades discrecionales y simulación de licitaciones.

Solicitud o recepción de beneficios indebidos a cambio de favorecer a la red de empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas.

Desvío y asignación irregular de recursos públicos.

Destino de fondos del instituto para fines distintos a los establecidos por la normativa.

Triangulación de fondos a través de empresas fachada (como Formas Finas, Cajas Graf, Corporativo Zeg y JVLY).

Operación coordinada de una estructura criminal integrada por funcionarios del INE, consejerías de los OPLE (como en Puebla y Oaxaca).

Con información de Hilda Castellanos.

*mcam