Confirman apuesta de Kekala por sabor personalizado

Los más de 100 videos generados por consumidores confirman que el mercado mexicano conectó con los sabores personalizados de las paletas Kekala.

Se trata de promoción natural, cliente lleva cliente, con recomendaciones hechas no sólo por parte de creadores de contenido, sino principalmente por clientes individuales que resaltan la experiencia de combinar base, relleno y cobertura para generar hasta 300 posibles combinaciones.

“Cada día puedes observar un video diferente de Kekala donde las mismas personas van sumándose al tren de la marca.

"(Con comentarios como): ‘Yo hice mi paleta de coco con cobertura de crocante de avellanas y relleno de pistache’”, ejemplifica Enrique Chargoy, director general de la compañía.

El modelo nació en Brasil, recién en marzo abrió sus primeras sucursales en México y la proyección es cerrar el año con al menos 50.

“Hemos visto mucha aceptación y eso nos encanta”, reconoce, “y eso que todavía no hemos empezado con los sabores de temporada e innovaciones que tenemos en el portafolio”.

La velocidad de expansión ha impactado, incluso, en la frecuencia con la que tienen que actualizarse, agrega Chargoy.

Mientras una empresa estándar puede hacer revisiones trimestrales o semestrales, ellos las hacen semanalmente, pues el ritmo de apertura de sucursales cambia constantemente.

“Cada semana es una renovación, es medir y es ajustar, corregir”, explica el directivo.

“A esa misma velocidad tiene que ir nuestro portafolio de productos, con nuevos sabores, nuevas coberturas e, incluso, nuevos productos”.

La adaptación al paladar mexicano ha sido también fundamental.

Kekala México, por ejemplo, desarrolló para la marca la paleta de yogur griego, que después adoptaron en los otros siete países latinoamericanos donde hay sucursales, incluido Brasil como origen.

“Hay un portafolio sólido de productos, lo adoptamos, pero nosotros podemos explorar con sabores, coberturas, rellenos y es parte de lo que vamos a ir innovando y vamos a ir metiendo.

“La de mango con cobertura de Miguelito y relleno de chamoy es un ejemplo de la ‘tropicalización’ de la marca en México… y otras sorpresas que tendremos”, concluye.