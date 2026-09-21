¿En qué casos los alumnos de primaria y secundaria pueden usar celular?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) acordó establecer restricciones para el uso de celulares y otros dispositivos digitales en primarias y secundarias del país, aunque la medida no implica una prohibición absoluta para que los estudiantes lleven estos equipos a los planteles.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que la regulación contempla excepciones para situaciones específicas, entre ellas emergencias y actividades pedagógicas que hayan sido previamente autorizadas por la escuela.

Durante la conferencia matutina de este lunes, Delgado detalló que el acuerdo nacional busca establecer reglas para el uso de celulares y tabletas en las escuelas, principalmente en los niveles de primaria y secundaria.

Que no se permita para primarias y secundarias, restringir su uso en estos niveles educativos”.

El funcionario precisó que la medida está enfocada en el uso de los dispositivos dentro de los planteles, por lo que llevar un teléfono a la escuela no significa, por sí mismo, que el alumno esté incumpliendo la disposición.

¿Cuándo sí los celulares en primaria y secundaria?

De acuerdo con lo explicado por Mario Delgado, habrá casos en los que los estudiantes podrán tener o utilizar estos dispositivos bajo circunstancias justificadas.

Entre las excepciones se encuentran las situaciones de emergencia y aquellas actividades relacionadas con una práctica pedagógica autorizada por la escuela.

Habrá excepciones donde lo llevarán por alguna cuestión de emergencia o cuando tengan una práctica pedagógica autorizada en la escuela”, señaló el titular de la SEP.

La regulación busca diferenciar entre el uso cotidiano de los celulares y aquellas situaciones en las que la tecnología pueda tener una finalidad educativa o sea necesaria ante una circunstancia extraordinaria.

¿Qué pasará con los celulares durante el recreo?

La restricción también contempla el periodo de recreo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había explicado que la intención es evitar que los estudiantes permanezcan utilizando el teléfono durante el tiempo destinado a la convivencia escolar.

81 por ciento de las y los maestros están de acuerdo en que no se utilicen los celulares a la hora de clases y a la hora del recreo”, señaló la mandataria en una conferencia previa.

La SEP informó que la consulta realizada entre docentes de educación básica tuvo una participación de 565 mil 396 maestras y maestros. De ellos, 81 por ciento manifestó estar a favor de contar con lineamientos y reglas para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos de los dispositivos digitales.

Entre las situaciones identificadas por los docentes, 40 por ciento consideró que los celulares dificultan mantener la atención, 38 por ciento señaló que interrumpen las actividades escolares y 38.7 por ciento indicó que conflictos originados en redes sociales llegan al aula y a la escuela.

¿Qué ocurrirá en bachillerato y universidad?

La regulación será diferente para otros niveles educativos.

Mario Delgado explicó que en educación media superior cada institución deberá establecer las limitaciones correspondientes para garantizar un uso responsable y seguro de los dispositivos, particularmente cuando tengan fines pedagógicos.

En media superior, cada institución deberá acordar las limitaciones para garantizar el uso responsable y seguro de estos dispositivos, y con fines pedagógicos”.

Para educación superior, el planteamiento es fomentar un uso responsable de la tecnología y desarrollar una ciudadanía digital basada en la ética y el pensamiento crítico.

Y para educación superior, pues fomentar el uso responsable y seguro, por una ciudadanía digital con ética y pensamiento crítico”.

¿Cuándo comenzará la restricción de celulares?

El acuerdo nacional fue construido con la participación de las autoridades educativas de las 32 entidades federativas. La SEP informó previamente que las reglas serían resultado de un proceso de consulta y coordinación con las comunidades escolares.

Información difundida por autoridades educativas estatales señala que la aplicación de la restricción en primaria y secundaria comenzará durante el próximo mes, mientras que cada entidad deberá adecuar sus instrumentos jurídicos para armonizar las disposiciones.

De esta manera, el nuevo esquema no plantea simplemente “prohibir los celulares” en las escuelas, sino regular su uso durante la jornada escolar, con excepciones relacionadas con emergencias y actividades pedagógicas autorizadas.

El objetivo señalado por las autoridades es reducir las distracciones asociadas con las pantallas, favorecer la convivencia entre estudiantes y establecer condiciones para que los dispositivos digitales sean utilizados con una finalidad educativa cuando corresponda.