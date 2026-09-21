OFAC va por la red financiera que sostiene a los cárteles, destaca embajador de EU

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la relevancia de las sanciones que aplica la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro contra personas y entidades que apoyan a grupos criminales.

A través de sus redes sociales, el diplomático difundió un diagrama en el que se detallan las acciones que emprende esta instancia del gobierno estadounidense para identificar y desmantelar las redes de apoyo que permiten operar a organizaciones criminales designadas por ese país como narco-terroristas.

Los cárteles operan en múltiples frentes. Nosotros también. Las sanciones de OFAC nos ayudan a actuar contra toda la red y a que rindan cuentas quienes ayudan a estas organizaciones criminales a operar”, señaló.

De acuerdo con el material difundido por Johnson, los cárteles dependen de redes completas para operar, mover dinero, ocultar ganancias y financiar sus actividades ilícitas.

La OFAC dirige sus sanciones contra quienes encabezan y supervisan operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, armas y personas, así como contra quienes lavan o movilizan ganancias ilícitas a través del sistema financiero en nombre de estos grupos.

El esquema también contempla a empresas que operan como fachadas o que funcionan como facilitadoras de negocios, cuyos recursos o ganancias terminan financiando las actividades de los cárteles.

Asimismo, las investigaciones alcanzan a compañías o personas que proporcionan apoyo logístico, técnico o de cualquier otro tipo para facilitar las operaciones ilícitas.

Johnson subrayó que el dinero ilícito deja un rastro financiero, el cual puede ser utilizado por las autoridades para identificar vínculos dentro de las redes criminales.

Quienes lo mueven, lo ocultan o se benefician de él dejan una huella financiera. Ese rastro puede revelar conexiones dentro de la red y ayudar a las autoridades a identificar a las personas y empresas que mantienen operando a los cárteles”, apuntó.

Una vez que la OFAC impone sanciones, los activos sujetos a su jurisdicción de las personas o empresas designadas quedan bloqueados y sus transacciones restringidas, cuando corresponda conforme a las reglas estadounidenses.

Con estas medidas, el gobierno de Estados Unidos busca afectar no sólo a quienes participan directamente en actividades criminales, sino también a las redes financieras, empresariales y logísticas que permiten su funcionamiento.