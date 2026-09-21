Hacienda defiende estrategia de ingresos ante diputados; PAN y PRI se ausentan de reunión

Sin representantes del PAN y el PRI, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se reunieron este lunes en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, para arrancar los trabajos de análisis del Paquete Económico de la Federación 2027, que prevé un gasto de más de 10.6 billones de pesos, y una apuesta centrada en elevar los ingresos sin crear nuevos impuestos, mediante el combate a la evasión fiscal, en medio de la presión que enfrenta el gasto público.

A su salida de la reunión, el presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano, calificó el encuentro como “muy productivo” y señaló que se permitió conocer los detalles de la propuesta de ingresos y despejar dudas antes de iniciar la dictaminación.

Fue muy productivo porque el secretario nos dio detalles sobre la propuesta del paquete económico en materia de ingresos (...) Esta reunión ayuda mucho para el procesamiento del eh paquete económico en materia de ingresos”, sostuvo.

La reunión se realizó sin representantes del PAN ni del PRI, pese a que habían sido convocadas todas las bancadas.

En una carta dirigida al secretario de Hacienda, Héctor Amador Zamora, el grupo parlamentario de Acción Nacional acusó que la invitación “fue informal” y enviada apenas la tarde del viernes, 17 de septiembre, mediante grupos de chat de WhatsApp, careciendo de orden del día, convocatoria oficial a la totalidad de los integrantes y mecanismos de transparencia.

Sobre la ausencia del PAN, Altamirano dijo que la Presidencia de la Comisión respetará las decisiones de cada grupo parlamentario, pero mantendrá abiertos los canales de diálogo con todos los partidos.

Vamos a promover todas las reuniones necesarias para que los diputados y las diputadas tengan la información que ellos deseen”, afirmó.

Sin embargo, Altamirano señaló que la comisión permanece en sesión permanente, y que trabajará para aprobar el dictamen antes del 20 de octubre y que, en ese mismo plazo, el Pleno pueda avalar la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La ruta legislativa contempla para este martes 22 de septiembre una reunión de trabajo para revisar la Ley de Aduanas y posteriormente otra para analizar la Ley de Economía Digital.

Además, el secretario Edgar Amador comparecerá ante el Pleno el próximo 30 de septiembre, conforme al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Por su parte, la legisladora por Morena, Claudia Rivera Vivanco, integrante de la Comisión de Hacienda, sostuvo que la reunión fue “muy importante y oportuna”, ya que no solamente se habló de la estrategia contenida en el Paquete Económico 2027, sino de la estrategia para reforzar la recaudación fiscal.

Se discutió el Paquete Económico 2027, que como sabemos no contempla nuevos impuestos o aumento de los impuestos, sino una estrategia de combate frontal a la evasión fiscal, que ya ha estado dando resultados, que se está fortaleciendo con reformas que hemos aprobado como la Ley de aduanas y que estos ingresos van a permitir fortalecer la estrategia de bienestar y prosperidad compartida”, precisó en entrevista.

Rivera Vivanco señaló que las modificaciones a la legislación aduanera ya están generando ingresos adicionales y que esos recursos contribuyen a sostener la estrategia presupuestaria.

“Queremos que quien entre y quien salga pague lo que corresponde, ni más ni menos, sino lo que corresponde”, afirmó.

Sobre la solicitud presupuestal del Instituto Nacional Electoral, que supera los 42 mil millones de pesos para 2027, Rivera Vivanco señaló que el tema no fue abordado directamente con el secretario de Hacienda durante la reunión y que será revisado posteriormente por los legisladores.

Lo que sí se analizó, dijo, fue la situación financiera de Petróleos Mexicanos y la estrategia de saneamiento de la empresa, así como las medidas para mantener la estabilidad macroeconómica, particularmente en materia de inflación, tipo de cambio, déficit y deuda.

Además del secretario de Hacienda, participaron en la reunión María del Carmen Bonilla, Subsecretaria del Ramo; . Carlos Lerma, Subsecretario de Ingresos; Grisel Galeano, Procuradora Fiscal de la Federación, y Juan Ramiro Robledo, titular de enlace de la Secretaría de Gobernación y funcionarios del SAT, y legisladores de Morena, PT y Partido Verde.