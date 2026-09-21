Confirma IMSS Durango muerte de cinco bebés en unidad neonatal

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó el fallecimiento de cinco bebés recién nacidos que se encontraban en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1, en Durango, y señaló que mantiene una investigación clínica y epidemiológica para establecer las circunstancias particulares de cada caso.

En una tarjeta informativa fechada el 20 de septiembre, el Seguro Social informó que durante las acciones de vigilancia realizadas en el hospital fue identificada una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el nosocomio.

Sin embargo, el instituto aclaró que, con la información disponible hasta ahora, no existe evidencia suficiente para establecer que la presencia de dicha bacteria sea la causa de los cinco fallecimientos.

Sin embargo, con la información disponible, su presencia no explica por sí sola los fallecimientos. La revisión continúa”.

IMSS investiga las circunstancias de cada fallecimiento

El instituto indicó que lleva a cabo una revisión clínica y epidemiológica integral para conocer qué ocurrió en cada uno de los casos.

El Instituto realiza una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias de cada caso”.

El IMSS también expresó sus condolencias a las familias de los recién nacidos fallecidos y aseguró que les proporcionará acompañamiento durante el desarrollo de las investigaciones.

Las autoridades de la Delegación y del nivel central del Seguro Social se encuentran en Durango para supervisar tanto las indagatorias como la evolución de las acciones implementadas en el hospital.

Comunicado sobre la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1, en Durango. Facebook

Restringen ingresos a la unidad neonatal

Tras los fallecimientos, el hospital puso en marcha diversas medidas de contención en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Entre las acciones se encuentran el aislamiento de casos, la restricción de nuevos ingresos, así como labores exhaustivas de limpieza y desinfección de las instalaciones.

El IMSS también informó que mantiene vigilancia sobre los contactos y realiza cultivos de seguimiento para detectar posibles nuevos casos.

Hasta el corte del 20 de septiembre, los resultados de los cultivos de seguimiento habían sido negativos y, de acuerdo con el instituto, no se habían identificado pacientes sospechosos.

El Seguro Social señaló que la investigación continúa y que la identificación de una bacteria dentro de las acciones de vigilancia no permite, por ahora, atribuirle directamente los fallecimientos.

La institución reiteró que mantendrá la vigilancia epidemiológica en el Hospital General de Zona número 1 y continuará trabajando junto con las autoridades sanitarias.

El IMSS mantendrá la vigilancia epidemiológica y continuará la investigación, en coordinación con las autoridades sanitarias. Asimismo, informará oportunamente sobre los avances, con datos verificados y actualizados”.

La dependencia indicó que los resultados de la investigación serán comunicados conforme se obtenga información verificada y actualizada sobre los cinco fallecimientos registrados en la unidad neonatal.