De directivo a prisión preventiva: hombre enfrenta proceso por presunto fraude de 57 mdp

Un hombre, de 53 años, quien se desempeñaba como directivo de Soriana fue vinculado a proceso acusado del delito de fraude por más de 57 millones de pesos, en Nuevo León.

El presunto fue identificado como Jesús Mario “N”, quien está acusado de los delitos de fraude, administración fraudulenta y falsificación y uso de documentos en general.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia por la orden de aprehensión ejecutada.

Un Agente del Ministerio Público Investigador imputó a Jesús Mario “N” por hechos con características compatibles con delitos previstos y sancionados en el Código Penal vigente para el estado de Nuevo León y expuso los datos de prueba para sustentar su participación activa en los sucesos y solicitar su vinculación a proceso.

Ante los datos expuestos, el juez que lleva el caso determinó su vinculación a proceso e impuso medida cautelar de prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social estatal, además de que fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Jesús Mario “N” habría ejecutado acciones en detrimento de una empresa del ramo de Centros Comerciales de Autoservicio donde laboraba como directivo.