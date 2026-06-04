Paga tu adeudo de agua; habrá descuentos de hasta 50%

Agua y Drenaje (AyD) de Monterrey anunció el regreso del programa “Liquida Ahorra”, que consiste en apoyar económicamente a todos aquellos usuarios con adeudos de cuatro meses o más en servicio de uso doméstico.

La iniciativa abre la opción de obtener un descuento del 50 por ciento siempre y cuando el usuario adeude entre $500 y $50 mil pesos en el lapso de tiempo antes mencionado.

Agua y Drenaje (AyD) de Monterrey anunció el regreso del programa “Liquida Ahorra”, que consiste en apoyar económicamente a todos aquellos usuarios con adeudos de cuatro meses o más en servicio de uso doméstico.

La iniciativa abre la opción de obtener un descuento del 50 por ciento siempre y cuando el usuario adeude entre $500 y $50 mil pesos en el lapso de tiempo antes mencionado.

¿Quieres acceder al programa? Esto deberás de pagar

Agua y Drenaje de Monterrey compartió una tabla en su página web, en donde muestra de manera más gráfica el monto que los usuarios interesados deberán de pagar una vez que accedan al programa “Liquida Ahorra”.

Por ejemplo, si una familia debe exactamente $1 mil pesos, bastará con pagar $251 pesos para que su deuda quede saldada. En cambio, alguien con una deuda superior a los 50 mil pesos, podrá resolverla con un pago de $20 mil pesos.

¿Cómo funciona el programa?

Debes de realizar el pago único en cualquiera de las oficinas comerciales, dentro de este período.

Los datos de contacto deben estar actualizados.

Pagar un cargo por reconexión de $497 pesos, (se incluirá en el siguiente recibo).

¿Por qué regresa ‘Liquida Ahorra’?

De acuerdo con la paraestatal, el programa “Liquida Ahorra” significa un apoyo a los usuarios que han presentado dificultades para ponerse al corriente con el pago de su recibo del agua.

Y es que dicho programa ofrece descuentos de más del 50 por ciento con pagos únicos para aquellos que han acumulado intereses y recargos, ocasionando una deuda muy difícil de pagar.

Agua y Drenaje señaló que, con esto, busca:

Que el usuario evite deudas

Fomentar el cumplimiento de obligaciones

Aliviar la carga de quienes más lo necesitan

Fortalecer el acceso al agua en todo el Estado.

Estados con “tache” en servicios de agua potable

Por Mario Luis Fuentes

La Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental es uno de los principales instrumentos de que dispone el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para generar información en torno al nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios que recibe de sus gobiernos, así como la calificación que les otorga a los mismos.

De acuerdo con el Inegi, en la década que va de 2015 a 2025, el nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios que recibe de agua potable no ha tenido prácticamente variaciones. El promedio de las mediciones bienales que hace el instituto muestra que sólo el 52.9% de quienes tienen 18 años o más, están algo o muy satisfechos con el servicio mencionado, teniendo el nivel más alto en 2019, cuando el porcentaje llegó a 56%, y los niveles más bajos en 2023 y 2025, con porcentajes de 50.7% y 51.4%; siendo este último un indicador prácticamente idéntico al registrado en 2015, cuando se ubicó en 51.7 por ciento.

Las entidades donde, según el Inegi, se registra un mayor promedio de satisfacción en el periodo mencionado son Nuevo León, con un 73.3% de la población, es decir, no se llega ni a tres de cada cuatro; Baja California, con 69.5%; Guanajuato registra 69.4%; Querétaro, 69%; Sinaloa, 68.4%; Colima, 66.9%, y Yucatán, con un 65.2 por ciento.

En el extremo opuesto, las entidades con menor nivel de satisfacción son: San Luis Potosí, con 42.1%; Zacatecas, 41.7%; Chiapas, 38%; Oaxaca, 33.9%; Tabasco, 23.2% y Guerrero, 20.9%. No deja llamar la atención que son precisamente las entidades con mayores reservas de agua dulce las que registran los peores niveles de satisfacción con el servicio y nivel de acceso.

Al respecto es pertinente subrayar que uno de los indicadores que mide la ENCIG es el nivel de potabilidad del agua, definido como la valoración del agua como “bebible, sin temor a enfermarse”.

En ese rubro, los niveles son los más bajos reportados en materia de agua en esta edición de la ENCIG. En efecto, las entidades con mayor satisfacción con la potabilidad del agua que reciben fueron, en 2025: Tlaxcala, con apenas 44.2%, Guanajuato reporta 42.5%; Chihuahua, 41.8%; Nuevo León, 37.6%; Morelos, 35.4% y Durango, 30%. En contraste, las entidades con peores indicadores fueron: Baja California Sur, con 9.3%; Jalisco, 8.9%; Quintana Roo y Tamaulipas, 8.3%, respectivamente; Baja California, 5.5%; Guerrero, 4.3%, y Tabasco, 3.5 por ciento.