Gabriel, padre Dafne Zapata, evita comparecencia presencial y enfrenta audiencia vía Zoom

La audiencia contra Gabriel 'Z', padre de Dafne Zapata Quintos —la joven que falleció tras una novatada en una academia militar—, dio inicio este lunes a las 12:00 horas en El Mante, Tamaulipas. Pese al requerimiento judicial para acudir de manera presencial, el acusado no se presentó en la sala de audiencias y participa a distancia a través de la plataforma Zoom.

Minutos antes del inicio, Alejandra Quintos, madre de la víctima, ingresó al juzgado custodiada por agentes de la Unidad General de Investigación. Por su parte, la defensa legal a cargo de Mario Enrique Fuentes Medina justificó la ausencia física de Gabriel 'Z' argumentando motivos de seguridad personal.

La defensa del padre de Dafne sostuvo que la ley permite la comparecencia remota para resguardar la integridad del imputado, citando las agresiones verbales recibidas en diligencias anteriores y tensiones surgidas en expedientes vinculados.

El equipo defensor solicitó un plazo de 30 días para analizar la carpeta de investigación —compuesta por seis tomos procesales—. Sin embargo, el juez negó la petición y otorgó únicamente dos días naturales para la revisión.

Gabriel 'Z' está acusado de delitos sexuales en agravio de su hija, proceso por el cual permaneció detenido dos años bajo investigación. Durante el desahogo de pruebas, la Fiscalía ha configurado nuevos elementos delictivos en su contra.

La representación legal de Gabriel 'Z' sostiene que buscará echar abajo las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado para demostrar la inocencia del imputado durante las próximas etapas procesales.