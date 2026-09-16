Pablo Lemus encabeza Grito ante 60 mil personas en Jalisco

Con la asistencia de alrededor de 60 mil personas y saldo blanco, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó en el Centro Histórico de Guadalajara la ceremonia del Grito de Independencia “Jalisco, el Corazón de México”, como parte de la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia nacional.

Desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal destacó la identidad, cultura, creatividad y talento de Jalisco, además de reconocer a las mujeres y hombres que participaron en la lucha independentista. Durante la tradicional arenga, recordó a Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz, Ignacio Allende, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Pedro Moreno, María Rita Pérez Jiménez, José Antonio Torres y Prisciliano Sánchez, entre otros personajes históricos.

“¡Vivan las mujeres y los hombres que todos los días construyen un México más justo y próspero!, ¡Vivan las niñas y los niños de Jalisco!, ¡Viva el Estado Libre y Soberano de Jalisco!, ¡Viva nuestra Independencia!, ¡Viva México!”, exclamó Lemus ante las familias reunidas en Plaza de Armas.

Tras la ceremonia, el Gobierno de Jalisco presentó un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó distintos puntos del Centro Histórico, entre ellos la Catedral de Guadalajara, el Teatro Degollado, Plaza de Armas, Paseo Alcalde y la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres.

La celebración continuó en Plaza Liberación con la presentación de Grupo Frontera, que interpretó parte de su repertorio ante miles de asistentes. La jornada musical también incluyó las actuaciones de Los Tropicales, Mariachi Voz de Mi Tierra, Sonora Vainilla y los Hermanos Barba con mariachi.

Para garantizar la seguridad durante los festejos, los gobiernos de Jalisco y Guadalajara desplegaron un operativo conjunto con más de 3 mil 700 elementos de seguridad, protección civil, atención médica y movilidad. La fuerza operativa incluyó a 2 mil elementos de las policías Estatal Preventiva, Metropolitana y Vial; 450 integrantes de Protección Civil y Bomberos Jalisco; 135 elementos de la Secretaría de Salud y mil 164 elementos del Ayuntamiento de Guadalajara.

También participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, informó que las celebraciones se realizaron en los 125 municipios del estado y destacó que en el Área Metropolitana de Guadalajara transcurrieron con orden y tranquilidad.