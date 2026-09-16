Semar y Pemex ponen en marcha remolcador en Salina Cruz, Oaxaca

Como parte de la renovación de la flota menor en las terminales marítimas, Petróleos Mexicanos (Pemex) abanderó el remolcador “Zoque”, en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca.

“La incorporación de esta embarcación fortalece la infraestructura marítima de la institución y asegura la atención oportuna al Sistema Nacional de Refinación y a la cadena logística de hidrocarburos”, informó la empresa pública estatal.

La construcción del remolcador estuvo a cargo de la Secretaría de Marina (Semar) en el Astillero número 1, en la zona porteña. La unidad fue recibida el pasado 11 de marzo e inaugurada el martes 15 de septiembre.

Con este acto, adquiere formalmente su identidad nacional y se incorpora a la flota marítima bajo la protección, jurisdicción y representación de Estado.

Asimismo, "se le confiere la representación de la Nación Mexicana en la mar y se constituye como una extensión del territorio nacional".

De acuerdo con la comunicación de Pemex, “su valor estratégico radica en la capacidad operativa, la disponibilidad de una unidad propia para las maniobras portuarias y el cumplimiento de la normativa marítima nacional”.

Esta embarcación tiene como función principal brindar asistencia en maniobras de amarre, desamarre, atraque y desatraque a los buques tanque que operan en las instalaciones portuarias de la empresa pública y así, favorecer la autosuficiencia operativa y reducir la contratación de servicios de terceros para garantizar la continuidad, seguridad y confiabilidad de las operaciones.

El Pemex Zoque es un remolcador de tipo cicloidal con puerto de registro en Salina Cruz. Cuenta con una eslora total de 32.50 metros, manga de 11.00 metros, puntal de 4.50 metros, calado de 3.18 metros y un arqueo bruto de 471 unidades, operado por una tripulación de seis elementos.

Mediante estas acciones, Petróleos Mexicanos consolida su eficiencia logística, disminuye la dependencia de proveedores externos y refrenda su compromiso con la seguridad y la confiabilidad energética del país.