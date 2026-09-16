Luis Nava deja la Secretaría de Desarrollo Social para buscar candidatura rumbo a 2027

El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, anunció su decisión de concluir su responsabilidad al frente de la dependencia estatal para dedicar de tiempo completo sus esfuerzos a la búsqueda de la Coordinación de Cuidemos Querétaro, rumbo a 2027.

Quiero decirles algo que para mí es muy importante: siempre he actuado con congruencia y con transparencia. Así lo hice cuando fui presidente municipal; dije que me quedaría hasta el final de la administración y cumplí. Cumplí con la responsabilidad que los ciudadanos me habían confiado y hoy, por congruencia con lo que soy y con lo que quiero, concluyo esta etapa como secretario de Desarrollo Social hablando de frente, como siempre lo he hecho”, advirtió.

Luis Nava agradeció al gobernador Mauricio Kuri por la confianza que le brindó al nombrarlo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y destacó el orgullo que significó servir a Querétaro desde esta responsabilidad.

Reproducir Luis Nava

Durante su gestión al frente de SEDESOQ, se impulsaron acciones y programas orientados a mejorar las condiciones de vida de las familias queretanas, con especial atención en alimentación, primera infancia, educación, personas adultas mayores, vivienda, infraestructura social y generación de oportunidades.

Luis Nava señaló que ahora ha llegado el momento de asumir una nueva responsabilidad y dedicar tiempo completo a construir un proyecto que busca cuidar lo que se ha logrado, mejorar lo que haga falta y lograr que el éxito de Querétaro llegue a todas las familias.

He decidido dedicarme de tiempo completo a construir el proyecto que, estoy convencido, puede llevar a Querétaro a una nueva etapa. Para ello pongo toda mi experiencia, todas mis capacidades para seguir construyendo un futuro de certeza, de tranquilidad y de prosperidad para las familias”, manifestó.

Finalmente, Luis Nava afirmó que lo que viene representa un reto mayor y aseguró estar listo y preparado para asumirlo, manteniendo como prioridad el bienestar de las familias queretanas.