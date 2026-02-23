Pablo Lemus anuncia reactivación de clases y comercio en Jalisco

Luego de la activación del Código Rojo por los hechos de violencia suscitados por el abatimiento de "El Mencho", el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la reactivación de las actividades escolares y económicas en el estado.

Tras encabezar la Mesa Estatal de Seguridad, el mandatario destacó que la activación del Código Rojo permitió actuar con oportunidad y coordinación entre los tres niveles de gobierno para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y del sector productivo.

Destacó que las medidas preventivas generaron las condiciones para avanzar hacia la normalidad en los ámbitos social, comercial y religioso.

Informó que las clases en todos los niveles educativos se reanudarán a partir del miércoles 25 de febrero, mientras que las actividades económicas retomarán su operación a partir de este martes.

Reactivación del transporte y servicios

Sobre la reactivación del transporte, el gobernador Pablo Lemus subrayó que será clave el restablecimiento del transporte público, incluidas las plataformas digitales para que operen con normalidad a partir de este martes.

Al tiempo que garantizó el suministro de combustible en todo el estado, anunció que retomarán operaciones las tiendas de autoservicio y conveniencia, centrales de abasto, instituciones bancarias y rutas de transporte foráneo.

Agregó que en el Área Metropolitana de Guadalajara se normalizarán los servicios municipales como aseo público, parques y jardines, alumbrado, mercados municipales, tianguis y espacios públicos.

Refuerzo federal y seguridad en carreteras

El mandatario destacó que el Gobierno federal envió a Jalisco otros 2 mil 500 militares para fortalecer las tareas de seguridad. Informó que no se registran nuevas incidencias y que continúan las labores para liberar por completo las carreteras, retirando vehículos siniestrados.

Puntualizó que en Puerto Vallarta se desplegó personal para garantizar el restablecimiento del transporte público, el abasto de alimentos y los servicios en la zona hotelera. Subrayó que el aeropuerto opera en condiciones normales para recibir vuelos y visitantes.

Posible levantamiento del Código Rojo

Adelantó que, de mantenerse la estabilidad, este martes se planteará en la Mesa Estatal de Seguridad el levantamiento del Código Rojo.

El gobernador hizo un llamado a la población para sumar esfuerzos y recuperar la normalidad en el estado.