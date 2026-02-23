Lanzan ecosistema público-privado para apoyar innovadores e inventores mexicanos

La Secretaría de Economía anunció las cinco ciudades que serán sede este año del Innovafest 2026, un ecosistema con el que el gobierno federal y el sector privado apoyarán con premios y acceso a fondos a proyectos de innovadores e inventores mexicanos en distintas etapas.

El propósito es “fomentar, promover, hacer crecer la innovación del país”, dijo este lunes durante la presentación de la convocatoria de los concursos el titular de Economía, Marcelo Ebrard.

De hecho es la única manera que tenemos para aumentar el valor de la economía. Si algo tenemos que hacer es aumentar nuestra capacidad de innovación y contenido nacional en todo lo que hagamos”, agregó.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, felicitó a la Secretaría de Economía por la organización del InnovaFest y destacó que la innovación es la fuente de ventaja competitiva.

El secretario de Economía invitó a todos a sumarse a este esfuerzo nacional por la innovación. Destacó que en un año de esfuerzos se pasó de menos de 200 a tres mil 700 participantes.

Los premios

En cada una de las cinco ciudades –Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Querétaro, Querétaro; Mérida, Yucatán; y Cuernavaca, Morelos– se reconocerán a los ocho mejores proyectos en fase temprana con 150 mil pesos y acceso a incubación y a los ocho mejores proyectos en fase avanzada con 250 mil pesos y apoyo para adaptación.

Sin embargo, en la última edición del año, en Cuernavaca, se otorgará un millón de pesos al primer lugar, 500 mil al segundo y 350 mil pesos al tercer lugar en una categoría libre de alto impacto.

Se otorgarán además 72 premios complementarios en especie, informó la Secretaría.

Esto suma un total de 155 premio para innovadores-

Las Fechas

Cada ciudad sede, o “polo de desarrollo”, tienen diferentes vocaciones regionales. Este es el calendario presentado.

2 de mayo: Monterrey.

Polo de innovación en áreas como tecnologías de la información, inteligencia artificial, mecatrónica y biotecnología.

1 de agosto: Querétaro.

Clúster de innovación y desarrollo de sectores estratégicos como automotriz, aeroespacial, salud, plásticos, logísticas y creatividad.

5 de septiembre, Guadalajara

Principal hub tecnológico del Occidente: empresas globales, startups, centros de investigación, universidades y polos de innovación.

7 de noviembre, Mérida.

Liderazgo emergente en innovación en el sureste mexicano, clúster sólido de empresas de software y TIC.

5 de diciembre, Cuernavaca.

Referente nacional en ciencia, tecnología e innovación, por ejemplo, en biotecnología, fármacos, automotriz, energías renovables.

«pev»