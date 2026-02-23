Refuerzan seguridad en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca

Tras los hechos delictivos registrados durante el pasado domingo en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, más de mil elementos federales y estatales se encuentran desplegados de manera estratégica como parte del Operativo “Istmo en Paz”, con presencia permanente en calles, carreteras, accesos, zonas comerciales y puntos prioritarios.

Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general del estado de Oaxaca, informó que con la intervención inmediata y coordinada entre corporaciones de seguridad, lograron la detención de dos personas, quienes son investigadas por su probable participación en estos actos delictivos suscitados en tres municipios de la región: Juchitán de Zaragoza, Matías Romero y Santo Domingo Tehuantepec.

Filtros de control Foto: Especial

Realizan acciones de inteligencia en 10 municipios

Dentro de las acciones de campo, las instituciones de seguridad implementan patrullajes intensivos, además de instalar filtros de control, llevan a cabo recorridos disuasivos y acciones de inteligencia en 10 municipios considerados como zonas prioritarias.

Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, el Gabinete de Seguridad desplegó un operativo integrado por más de mil elementos, quienes fueron distribuidos en puntos estratégicos para restablecer el orden, reforzar la vigilancia y brindar condiciones de seguridad y tranquilidad a las familias oaxaqueñas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el saldo es de 14 vehículos siniestrados y una persona lesionada.

Asimismo, confirmó que no existen reportes de personas fallecidas ni de nuevos enfrentamientos, lo que refleja la contención oportuna de la situación

Elementos de seguridad Foto: Especial

JCS