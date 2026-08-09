Oposición alista filtros anticrimen para candidatos de 2027

Al margen de las disposiciones constitucionales que facultan al INE para detectar posibles candidatos con antecedentes criminales, partidos políticos de oposición como el PAN, el PRI y Somos México alistan mecanismos internos propios para evitar que se cuelen precandidatos con señalamientos de relación con criminales.

De acuerdo con información de los tres partidos políticos, no hay confianza en el mecanismo que utilizará el INE para detectar a candidatos con sospechas de relacionarse con el crimen organizado y temen que ese mecanismo será utilizado para atacar a la oposición; por eso, ellos mismos buscan sus propios mecanismos que garanticen perfiles pulcros en sus listas de candidatos oficiales.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN será el encargado de crear los criterios de evaluación que se aplicarán a los aspirantes panistas a puestos de elección popular en el 2027, a fin de garantizar que ninguno de ellos tenga vínculos con organizaciones o personas relacionadas con actividades delictivas, de acuerdo con la información que los dirigentes panistas estatales han comenzado a compartir con los militantes y adherentes interesados en competir por alguna candidatura.

Tan sólo la semana pasada, la presidenta estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, informó que la dirigencia nacional del partido prepara esos parámetros.

La presidenta estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, dijo que la dirigencia nacional prepara parámetros para sus aspirantes a candidaturas. Especial

“El partido tiene, a nivel nacional, que generar estos mecanismos para tratar de blindar y garantizar los mejores perfiles”, y para ello “tenemos que buscar a los hombres y a las mujeres con un gran reconocimiento social y con un reconocimiento por su honestidad y su trabajo en favor de la comunidad, garantizando que no tengan un pasado oscuro; garantizando que no tengan nexos con estos grupos delictivos”, anunció.

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, informó que la dirigencia nacional prepara los mecanismos de selección de los candidatos, que ahora incluirán criterios para garantizar que se trate de perfiles alejados de actividades ilícitas y para ello consultarán a comunidades, porque son ellas las que saben bien quiénes son los políticos que se involucran con delincuentes.

La secretaria general del Revolucionario Institucional, Carolina Viggiano, recordó que el PRI es el partido que más ha señalado abiertamente que Morena está coludido con grupos criminales. Eduardo Jimenez Fernandez

Recordó que el PRI es el partido que más ha señalado abiertamente que Morena está coludido con grupos criminales y eso demuestra su convicción de impedir que los criminales lleguen a puestos de elección popular.

Este fin de semana, en el Consejo Nacional del partido, Somos México acordó la integración de un Comité de Ética que será el encargado de verificar que todos los candidatos que postulen, militantes y de la sociedad civil, estén libres de cualquier tipo de relación con delincuentes.

Incluso el presidente nacional del partido, Guadalupe Acosta, aseguró que los mexicanos no tendrán duda de que todos y cada uno de los aspirantes de Somos México a puestos de elección popular son ciudadanos de bien, convencidos de trabajar por el bien del país.