Guardia Nacional rescata a 342 menores de redes de abuso infantil

La Guardia Nacional informó que 342 niñas, niños y adolescentes han sido identificados o rescatados desde agosto de 2020 como resultado de las acciones emprendidas contra la pornografía infantil en México.

Durante la 7/a. Reunión Anual de Coordinación del Operativo Salvación, autoridades federales y representantes de las fiscalías y procuradurías del país revisaron los avances de la estrategia destinada a detectar a probables responsables, localizar víctimas menores de edad y asegurar evidencia digital relacionada con abuso sexual infantil.

El encuentro se realizó como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y fue encabezado por el general de Brigada Guardia Nacional Estado Mayor Arody Salvador Lorenzo Bautista, titular de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia.

Durante la sesión se destacó que la Dirección General Científica de la Guardia Nacional mantiene acciones de prevención, investigación y capacitación, además de trabajos coordinados con las fiscalías estatales para combatir la producción, transmisión y almacenamiento de material relacionado con la explotación sexual de menores.

Juan Carlos Báez Martínez, titular de la Dirección General Científica, informó que desde agosto de 2020 se han presentado 526 denuncias en las distintas entidades del país por conductas relacionadas con pornografía infantil.

Las investigaciones derivadas de esos casos permitieron la detención de 161 presuntos agresores sexuales y la obtención de 68 sentencias condenatorias.

La reunión contó con la participación virtual de representantes de las fiscalías y procuradurías generales de las 32 entidades federativas, con el objetivo de reforzar los mecanismos de colaboración e intercambio de información para desarrollar investigaciones cibernéticas.

Como parte del Operativo Salvación, las autoridades buscan también preservar y analizar dispositivos electrónicos, archivos, comunicaciones y otros indicios digitales que permitan identificar a víctimas y establecer posibles responsabilidades penales.

La Guardia Nacional señaló que la capacitación de personal ministerial constituye otro de los componentes de esta estrategia.

Desde 2018, la Dirección General Científica ha impartido talleres, cursos y asesorías a 6 mil 589 servidores públicos pertenecientes a fiscalías y procuradurías de todo el país.

La preparación se ha concentrado en técnicas de investigación cibernética y en los procedimientos necesarios para integrar investigaciones relacionadas con delitos de explotación y abuso sexual infantil difundidos mediante medios digitales.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre corporaciones federales y fiscalías estatales continuará como uno de los principales mecanismos para identificar víctimas, detener a los responsables y retirar de circulación material con contenido de abuso sexual contra menores de edad.