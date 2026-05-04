Operativo en Pueblo Quieto deja nueve detenidos

La mañana de este lunes se realizó un operativo en la zona conocida como Pueblo Quieto en Guadalajara, Jalisco, que dejó nueve detenidos, el aseguramiento de droga, armas, máquinas tragamonedas y la destrucción de inmuebles.

El operativo fue realizado por la Fiscalía de Jalisco en las avenidas Mariano Otero y la calle Lluvia, donde catearon tres inmuebles y aseguraron a siete personas, entre ellos seis hombres y una mujer.

En el sitio se aseguraron armas de fuego, armas punzocortantes, cartuchos y diversas drogas.

Además, fueron destruidos tres cuartos de cartón y dos de semiconstrucción, los cuales eran presuntamente puntos de venta de droga.

Disminuyen homicidios en Jalisco

Resultado de la estrategia coordinada que impulsa el Gobierno de Jalisco, la incidencia de homicidios dolosos mantiene una tendencia a la baja, consolidando el primer cuatrimestre de 2026 como el de menor registro en los últimos años.

De acuerdo con cifras oficiales, se reporta una reducción del 44.31 % en comparación con el mismo periodo de 2025, informó el fiscal estatal, Salvador González de Los Santos.

En un comparativo histórico, la cifra se remarca respecto al primer cuatrimestre de 2024, cuando la disminución alcanza un 53.5 por ciento, mientras que en relación con 2023, el decremento es de 58 por ciento.

JCS