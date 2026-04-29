Rescatan a seis caballos en finca de Chapala, Jalisco; tenían huellas de maltrato 

Derivado de una denuncia ciudadana, se ejecutó un operativo estratégico en la localidad de Ajijic en el municipio de Chapala, Jalisco, donde fueron asegurados seis caballos que presentaban condiciones de maltrato y abandono.

La intervención tuvo lugar sobre la calle Camino Real, en la zona conocida como "Paseo de los Caballos" de la colonia La Floresta.

En el sitio, agentes investigadores coordinados por el Ministerio Público, adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional, con sede en Chapala, en compañía de autoridades municipales de la Dirección de Ecología y Desarrollo Sustentable y de la Comisaría de Seguridad Pública, inspeccionaron a los equinos que estaban en una finca.

Tras una minuciosa revisión por parte de médicos veterinarios zootecnistas, se determinó que seis de los caballos sufrían de anemia, desnutrición y parasitosis.

Además, los especialistas detectaron lesiones en las extremidades por herrajes deficientes, fracturas no atendidas y heridas en el lomo provocadas por el uso de herramientas inadecuadas y una mala colocación de las sillas de montar.

Ante el diagnóstico de que el lugar no era apto para su permanencia debido a la falta de cuidados básicos, se procedió al aseguramiento formal de los seis ejemplares, los cuales quedaron bajo resguardo para su posterior recuperación.

La Fiscalía de Jalisco señaló que se dará seguimiento a la investigación para deslindar las responsabilidades correspondientes.

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JCS