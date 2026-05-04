Claudia Sheinbaum anuncia que este martes 5 de mayo no hay “Mañanera”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó esta noche que mañana martes 5 de mayo no habrá conferencia “Mañanera”, por lo que invita a la población a retomar este ejercicio informativo el próximo miércoles 6.

En sus redes sociales invitó a la población a ver el homenaje al general Ignacio Zaragoza y escuchar el mensaje desde Puebla a las 9 am.

Ignacio Zaragoza Seguin fue un militar mexicano reconocido como el héroe de la batalla de Puebla, que tuvo lugar el 5 de mayo de 1862 cuando el ejército mexicano derrotó al francés, considerado en aquel entonces el mejor ejército del mundo.

Asimismo, la presidenta encabezará la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla.

Sheinbaum Pardo detalló que este martes sostendrá la reunión con el gabinete de seguridad de manera habitual a las 6:00 de la mañana en Palacio Nacional, posteriormente viajará a Puebla.

La conmemoración tendrá lugar en la capital poblana en una ceremonia a las 09:00 horas en la que estará acompañada por el gobernador de la entidad, Alejandro Armenta Mier.

JCS