Vecinos de fraccionamiento de Tizayuca pelean con machetes; hay tres lesionados

Una riña multitudinaria registrada en el fraccionamiento Haciendas de Tizayuca, en Hidalgo, dejó como saldo al menos tres personas lesionadas, una de ellas con heridas de gravedad provocadas por arma blanca.

De acuerdo con reportes de monitoreo, el incidente ocurrió sobre Circuito Pirules, en las inmediaciones del conjunto habitacional conocido como El Mío Cid, donde alrededor de 15 personas se enfrentaron presuntamente utilizando machetes.

Al lugar acudieron elementos de seguridad tras recibir la alerta, encontrando a varios vecinos que solicitaron apoyo urgente, ya que dentro de un domicilio cercano había personas heridas tras el altercado.

Paramédicos fueron requeridos de inmediato para brindar atención médica. Entre los lesionados se encontraba un hombre con al menos tres heridas en el abdomen, así como otros dos individuos que presentaban lesiones en las muñecas.

Una ambulancia arribó al sitio para proporcionar atención prehospitalaria y posteriormente trasladó a uno de los heridos al Hospital General No. 33, donde permanece bajo valoración médica especializada.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

jcp