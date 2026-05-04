EU condiciona ayuda antinarco a México; pide extradiciones y captura de capos

El gobierno de Estados Unidos brindará apoyo contra los cárteles sólo si países de origen y tránsito de drogas logran resultados en la lucha contra el narcotráfico.

En la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, publicada por la administración Trump, se señala que países como Canadá, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y Venezuela han tolerado a los cárteles por "ausencia de voluntad política para tomar acciones decisivas".

Se advierte que dichos grupos criminales operan con tal impunidad en diversas partes de México y con ello "desafían directamente la soberanía del Estado".

Y ante ello, la asistencia de Estados Unidos estará condicionada a resultados tangibles, como detenciones de líderes de los cárteles, desmantelamiento de laboratorios con precursores de drogas, así como extradiciones de presuntos delincuentes relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Para detener el trafico de drogas, la estrategia contempla ampliar la capacidad de detección de drogas ilícitas mediante el uso de tecnología, formalizar las operaciones conjuntas a través de los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional y mejorar la seguridad fronteriza mediante el apoyo del Departamento de Guerra.

También, incrementará las interceptaciones de drogas ilícitas, basadas en información de inteligencia, de productos químicos precursores y equipos de fabricación.

Decomiso de cocaína en costas de Guerrero Especial

La Estrategia contempla mayores acciones para continuar desmantelando la red de suministro de drogas, especialmente el fentanilo, al que se considera como un arma de destrucción masiva, así como continuar la guerra contra los cárteles, designados desde 2025 organizaciones terroristas extranjeras.

“El presidente Trump frenó el flujo de drogas hacia nuestro país recuperando el control de nuestras fronteras y llevando a cabo ataques armados contra narcoterroristas. La Estrategia se basa en este éxito para impedir la entrada de drogas ilícitas y precursores químicos a Estados Unidos por todos los puntos de acceso, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o postal. La administración Trump está comprometida a garantizar que Estados Unidos esté preparado para el panorama cambiante de las drogas”, advierte.

El documento es elaborado cada dos años por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, a cargo de Sara Carter. “Es una hoja de ruta para que Estados Unidos derrote el flagelo de las drogas ilícitas y logre una América segura y saludable, donde una vida libre de drogas sea la norma”.

“Durante años, fui testigo de esta crisis, no desde una oficina en Washington, sino desde la primera línea, en pleno territorio de los cárteles. Seguí las rutas de suministro desde los campos de narcotráfico que financiaban a los terroristas que casi matan a mi esposo, un veterano del Ejército estadunidense, hasta los campos de batalla en México donde los imperios criminales planearon el ataque químico contra nuestro país. Esta lucha es profundamente personal para mí, hija de un orgulloso marine que luchó en dos guerras y de una madre inmigrante que huyó de la Cuba comunista en busca de la promesa de una América segura y libre”, expresó la zar antidrogas Carter en su mensaje.

En cuanto a la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y las amenazas terroristas extranjeras, se mantendrá la “ofensiva decisiva, histórica e implacable contra los narcoterroristas que envenenan a los estadunidenses”, a partir de mayores recursos financieros para las investigaciones de empresas, desmantelamiento de bandas de tráfico de drogas en línea, nuevas imposiciones de sanciones financieras contra blanqueadores de dinero y mayor inteligencia para desarticular las actividades de los cárteles, identificar a sus líderes y destruir organizaciones criminales transnacionales.

a nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de la administración Trump establece que la asistencia económica y de seguridad para países de origen, como México. X

La estrategia contempla la utilización de tecnología avanzada e inteligencia artificial (IA) para analizar las amenazas actuales y las que se prevén para el futuro en materia de tráfico de drogas.

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas coordina a 19 agencias federales y supervisa un presupuesto de 44 mil millones de dólares como parte de un enfoque integral del gobierno para abordar la adicción y la epidemia de sobredosis.

También proporciona cientos de millones de dólares para ayudar a las comunidades a mantenerse seguras y saludables a través del Programa de Áreas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas y el Programa de Comunidades Libres de Drogas.

AMÉRICA LIBRE DE DROGAS

A partir de que los ciudadanos estadunidenses son el recurso más valioso, puntualiza, se les protegerá de las drogas ilícitas y enseñará hábitos de vida saludables mediante la prevención primaria para vencer la crisis de las drogas y construir un futuro sólido.

Contempla nuevas alianzas con organizaciones que apoyan la salud juvenil y amplían la prevención primaria, además de una campaña nacional de medios de comunicación y educación que refuerza la idea de una América libre de drogas como norma social.