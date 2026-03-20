Operativo en Culiacán: Enfrentamiento deja 11 criminales muertos

Las fuerzas federales realizaron un operativo en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán, Sinaloa, donde se desató un enfrentamiento con presuntos delincuentes, que derivó en la detención de un jefe de escoltas de la facción de Los Mayos y la muerte de 11 presuntos delincuentes.

Además, retuvieron momentáneamente y luego liberaron a una de las hijas de Ismael El Mayo Zambada.

El operativo se realizó por tierra y aire en las inmediaciones del poblado El Álamo, cuna del exlíder del Cártel de Sinaloa, donde se encontraba Rosario Zambada Niebla, de 46 años, una de las hijas de El Mayo.

Los pobladores relataron que Mónica del Rosario y una menor de edad habían sido subidas a un helicóptero de la Marina Armada de México, pero antes de despegar, ambas fueron bajadas de la aeronave, lo que fue confirmado posteriormente por las autoridades.

Durante esta intervención, también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”, informó el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con la Administración de Control de Drogas, (DEA), Mónica del Rosario está relacionada con la operación de empresas fachada usadas por El Mayo para lavar dinero

Los pobladores denunciaron que, la hija de El Mayo habría sido golpeada, pero, hasta el cierre de esta edición, no existía ningún reporte médico sobre su estado de salud, después del operativo en El Álamo.

En este mismo poblado, se logró la detención de Omar Oswaldo Torres Cabada, de 39 años de edad, apodado El Patas, identificado como jefe de seguridad de la facción de Los Mayos, quien fue trasladado vida aérea, y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, las autoridades señalaron que, en continuidad al operativo, se logró ubicar un inmueble utilizado por integrantes de esta misma célula criminal, y al arribar, fueron atacados a balazos, logrando repeler la agresión.

En este lugar, al menos 11 agresores murieron, quienes portaban armas de fuego y equipo táctico, según lo dicho por las autoridades, al concluir el operativo.

Ninguno de los agresores había sido identificado por las autoridades, quienes reforzaron el operativo vía terrestre y aéreo, después de la agresión que sufrieron en este domicilio, donde también aseguraron diversos vehículos.

Fotos: Especial/Jesús Bustamante

“SE ESTÁ CONVULSIONANDO”

Presuntos familiares de Ismael El Mayo Zambada difundieron un video en redes sociales donde advierten que se llevaron a Mónica Zambada, hija de El Mayo, y que la golpearon.

En el material se escucha cuando una mujer dice a otra persona vía videollamada que se llevaron a “la niña”, que “está convulsionando” y no entiende ¿por qué golpean a una mujer?”.

Luego se acerca a un zaguán de una construcción, donde elementos del Ejército mexicano dialoga con otras mujeres y un militar explica que van a regresar a la muchacha, pero necesitan que alguien la reciba, a lo que responde una de ellas que será la encargada de tal hecho.

En la grabación se escucha a la mujer pidiendo el apoyo, mientras muestra a los agentes de las fuerzas federales alrededor del inmueble.

De la Redacción

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