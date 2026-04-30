Operativo en el AICM detecta droga mezclada en pintura de lienzos

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), elementos de la Armada de México (Semar), detuvieron a una persona de nacionalidad extranjera que transportaba diversos lienzos con una sustancia ilícita entremezclada en la pintura, como parte de las acciones para impedir el ingreso y traslado de drogas al país.

El operativo fue encabezado por elementos de laSemar, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante labores de revisión e inspección, los agentes detectaron anomalías en la composición y estructura de los lienzos, lo que derivó en una revisión más exhaustiva mediante tecnología no intrusiva y la aplicación de pruebas químicas.

Estas pruebas arrojaron un resultado positivo a una sustancia con características compatibles con posible narcótico, presuntamente cocaína, contenida en la pintura de las piezas, por lo que se procedió a la detención de la persona responsable del equipaje.

La persona detenida, así como los lienzos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que se encargará de realizar los dictámenes periciales correspondientes para confirmar la naturaleza de la sustancia y su peso ministerial.