Operativo en el AICM detecta droga mezclada en pintura de lienzos
Estas pruebas arrojaron un resultado positivo a una sustancia con características compatibles con posible narcótico, presuntamente cocaína, contenida en la pintura de las piezas.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), elementos de la Armada de México (Semar), detuvieron a una persona de nacionalidad extranjera que transportaba diversos lienzos con una sustancia ilícita entremezclada en la pintura, como parte de las acciones para impedir el ingreso y traslado de drogas al país.
El operativo fue encabezado por elementos de laSemar, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Durante labores de revisión e inspección, los agentes detectaron anomalías en la composición y estructura de los lienzos, lo que derivó en una revisión más exhaustiva mediante tecnología no intrusiva y la aplicación de pruebas químicas.
Estas pruebas arrojaron un resultado positivo a una sustancia con características compatibles con posible narcótico, presuntamente cocaína, contenida en la pintura de las piezas, por lo que se procedió a la detención de la persona responsable del equipaje.
La persona detenida, así como los lienzos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que se encargará de realizar los dictámenes periciales correspondientes para confirmar la naturaleza de la sustancia y su peso ministerial.