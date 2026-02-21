¿La olvidaron por error? Encuentran a bebé sola en plaza de San Nicolás, Nuevo León

La tarde de este sábado, vecinos del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, reportaron el hallazgo de una bebé de apenas cinco meses de edad en aparente estado de abandono. La menor fue localizada dentro de una carriola negra en una plaza pública de la colonia Constituyentes de Querétaro, segundo sector, en el cruce de las calles Roberto G. Sada y Arnulfo Silva.

La pequeña vestía un mameluco rosa y se encontraba sola cuando fue vista por transeúntes, quienes alertaron a las autoridades. Según el testimonio de la persona que realizó el reporte, minutos antes había observado a una mujer y un hombre discutiendo en el lugar, tras lo cual ambos se retiraron dejando a la menor.

La madre regresa al sitio

Poco después del reporte, la madre de la bebé, identificada como Gabriela Alejandra, de 26 años, regresó al parque. Explicó que, tras una discusión con su pareja, tomó la decisión de dejar a su hija en la plaza. Su declaración fue recogida por las autoridades que ya se encontraban en el sitio.

La menor fue valorada por personal médico para descartar cualquier afectación a su salud. Posteriormente quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y garantizar la protección de la niña.

¿Qué dice la ley sobre el abandono infantil en México?

El abandono de un menor es considerado en México un delito grave que atenta contra la vida, la integridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

El Código Penal Federal, en su Capítulo VII, artículos 335 al 343, regula el abandono de personas, incluyendo a los menores de edad. La norma establece que quien abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo, teniendo la obligación legal de hacerlo, puede enfrentar de un mes a cuatro años de prisión, además de perder la patria potestad o la tutela si es ascendiente o tutor del menor .

Qué se entiende por abandono infantil

El abandono no se limita a dejar físicamente a un menor en un lugar sin protección. La ley también considera abandono el incumplimiento de las obligaciones de subsistencia integral, como alimentación, cuidado médico, educación y seguridad. En este sentido, el delito puede configurarse tanto por acción como por omisión, es decir, por dejar a un menor en la calle o por no cumplir con las responsabilidades básicas de crianza .

Penas y sanciones previstas

La sanción depende de las circunstancias del caso. Si el abandono no causa daño físico inmediato, la pena puede ser de meses a pocos años de prisión. Sin embargo, si el abandono pone en riesgo la vida o la salud del menor, las penas se agravan.

Además, cuando el responsable es padre, madre o tutor, la ley contempla la pérdida de la patria potestad, tutela o guarda y custodia. Esto significa que, además de la sanción penal, la persona pierde sus derechos legales sobre el menor .