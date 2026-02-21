Derechos de autor, los retos legales ante una ley desactualizada

Memes, clips de películas, audios virales y canciones en tendencia circulan todos los días en redes sociales, mientras creadores, influencers y marcas comparten contenido sin detenerse a pensar qué hay detrás en materia de derechos de autor.

Durante el podcast Evolución Legal, Juan Carlos Machorro, socio de Santamarina y Steta, y Anabel Illescas, asociada del área de Propiedad Intelectual, analizaron cómo la normativa mexicana enfrenta el desafío de una cultura digital que evoluciona más rápido que la ley.

Ley Federal del Derecho de Autor

Illescas explicó que, aunque el entorno tecnológico cambia constantemente con inteligencia artificial, contenidos “remix” y viralización masiva”, la Ley Federal del Derecho de Autor continúa siendo el eje rector en la protección de obras originales.

No obstante, reconoció que la legislación fue concebida en un contexto previo al ecosistema digital actual, lo que genera tensiones interpretativas frente a fenómenos como los memes, los clips breves o la monetización indirecta en redes sociales.

“El artículo 3 de la ley establece que están protegidas todas aquellas obras de creación original susceptibles de ser reproducidas en cualquier medio. Esto incluye obras musicales, audiovisuales, literarias, fotográficas y cinematográficas. En consecuencia, buena parte del contenido que circula diariamente en plataformas digitales cuenta con un titular que posee derechos reconocidos por la ley”, indicó.

Derechos morales y patrimoniales

El derecho de autor se divide en dos vertientes fundamentales: el derecho moral y el derecho patrimonial.

“El primero es perpetuo, irrenunciable e intransferible; reconoce al creador como autor de la obra y protege su integridad. El segundo permite la explotación económica y puede cederse a terceros, lo que habilita la reproducción, distribución o comunicación pública”, indicó.

En el entorno digital, el conflicto surge cuando una obra protegida se utiliza como “gancho” para generar ingresos.

“Un meme o un clip de película pueden parecer inofensivos, pero si la cuenta que los publica obtiene beneficios económicos, ya sea por publicidad, colaboraciones o posicionamiento comercial, podría estarse afectando el ámbito patrimonial del titular”, acotó.

“Las plataformas operan bajo esquemas de licencias. Cuando detectan usos no autorizados, pueden retirar contenidos o suspender cuentas. Sin embargo, el usuario promedio suele desconocer que detrás de una canción eliminada o un video bloqueado existe un sistema de derechos y regalías”, agregó.

El debate también alcanza a negocios físicos. Restaurantes, bares, hoteles y gimnasios deben pagar licencias por la reproducción pública de música. En el país, organismos como la Sociedad de Autores y Compositores de México administran derechos y pueden requerir el pago correspondiente cuando existe explotación comercial.

Actualización legal y conciencia jurídica

“Para los especialistas, el reto no es solo actualizar la ley, sino generar conciencia jurídica en un entorno donde compartir contenido es automático. La diferencia clave suele estar en la finalidad: un uso privado sin lucro no tiene el mismo impacto legal que una utilización sistemática con fines comerciales”, señaló.

Santamarina + Steta también destacó recientemente en el ámbito internacional.

El despacho anunció que ocho áreas de práctica y 13 socios y abogados fueron reconocidos en la edición 2026 de Chambers and Partners Global Guide, un referente mundial en rankings jurídicos.

“El reconocimiento refleja la experiencia técnica del equipo y la confianza de sus clientes en distintas áreas del derecho, incluida la propiedad intelectual. La conversación en Evolución Legal dejó claro que, aunque la cultura digital se transforme cada día, el derecho de autor sigue siendo un pilar fundamental”, indicó