Antes de 2030, tren México–Saltillo será realidad; lo promete Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que antes de que finalice su mandato (2030) operará el tren México-Saltillo.

En el banderazo de arranque de obra del Hospital General Regional de Saltillo, la Mandataria federal resaltó que el tren es un medio de transporte que permitirá el desarrollo en las localidades.

“Yo creo que también les va a dar mucho gusto, es que vamos a supervisar los primeros trabajos del tren Ciudad de México-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. Estamos ya con un avance importante de la Ciudad de México, Querétaro. Después se va a licitar de Querétaro a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Saltillo y ya se está trabajando de Saltillo a Nuevo Laredo. Ahí falta nada más un pedacito que se licita este año. Antes de que termine el sexenio, ya se van a poder ir a la Ciudad de México en tren o a Monterrey en tren o Nuevo Laredo en tren, o a Querétaro en tren o a San Luis en Tren”, expresó.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que el Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Saltillo, contará con 560 camas y 49 especialidades médicas.

Durante el discurso del director del IMSS, la presidenta Claudia Sheinbaum bajó del templete para atender a los asistentes que pidieron hablar con ella.