Ven como olla exprés a Hermosillo y Mexicali; serán las más calurosas de mundo

Con un calor que rozará los 45 grados Celsius al iniciar la primavera, este fin de semana, la capital de Sonora y Mexicali, Baja California, serán las dos ciudades con temperaturas más altas en todo el mundo.

Lo anterior, debido a los efectos de un anticiclón extremo, fenómeno común en la región, pero no en esta época del año, a decir de los especialistas en el estado del tiempo de MeteoAlert, quienes describieron al noroeste de México y suroeste de EU como una olla exprés a cielo abierto.

El jueves, con 42.5 grados centígrados, Hermosillo fue la ciudad que registró la temperatura más alta en todo el planeta. El viernes, nuevamente se rompió el récord de calor con 44.5 grados.

Mientras que en Mexicali, la sensación térmica fue de 42.7 grados, seguida por el municipio de Choix, Sinaloa, donde el mercurio marcó 42°, en comparación con las ciudades de Ghana, Mali, Chad, Togo y Burkina Faso, donde hubo 41.5° de calor, pero con la gran diferencia de que en África era verano y en América era invierno.

Un anticiclón extremo, el causante del calor en Sonora y Baja California

En Sonora, un grupo de especialistas en el estado del tiempo, meteorólogos y divulgadores científicos, que publican en redes sociales como MetoAlert Hermosillo, explicaron que el fenómeno que está rompiendo todos los récords de calor, con registros que datan de 60 años en México y 100 años en EU, es un anticiclón extremo, instalado sobre Sonora, Baja California, California, Arizona, Texas y Nuevo México.

El calor extremo es el resultado termodinámico del empuje y la compresión del aire girando sobre nosotros; su impacto trasciende fronteras, unificando bajo un mismo horno al noroeste de México y al suroeste de EU; ya sea rompiendo récords en primavera o desatando microrráfagas en verano, este evento nos recuerda que la atmósfera aún tiene trucos bajo la manga”, informaron los especialistas de MeteoAlert Hermosillo.

Los meteorólogos dijeron que el responsable de las altas temperaturas es un sistema de alta presión estacionario de proporciones continentales: “Lo excepcional no es su existencia, sino su llegada prematura, ya que tener un anticiclón de esta magnitud al inicio de la primavera, es el equivalente meteorológico a que una tormenta invernal nos azotara en el mes de julio”.

Frente frío, a principios de abril, aliviará el calor en Sonora y Baja California

Afortunadamente, ya hay un pronóstico oficial del tiempo de mediano plazo que anuncia un nuevo cambio brusco en las condiciones del tiempo, se espera que entre el 28 de marzo y 3 de abril sobre el noroeste de México, debido a la llegada de un frente frío, una corriente en chorro y una baja presión que podrían originar los siguientes efectos en BC, BCS, Sonora, Chihuahua y parte de Sinaloa: potencial de tormentas eléctricas fuertes y lluvias; caída de nieve y agua nieve en zonas elevadas de Baja California y Sonora.

*mcam