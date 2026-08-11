Ataque armado en negocio deja un muerto y desata persecución en Hidalgo

Con disparos de arma de fuego, un hombre fue ejecutado la tarde de este martes en un establecimiento especializado en la instalación de películas antiasalto para automóviles, ubicado sobre el bulevar Minero en Pachuca, Hidalgo.

De acuerdo con personal policial, la víctima quedó sin vida en el interior de un automóvil Volkswagen Golf color rojo que se encontraba dentro del negocio al momento del ataque.

Según los reportes, los reportes, sujetos armados se aproximaron al establecimiento y dispararon contra el hombre, para posteriormente huir del lugar con dirección hacia la carretera que conduce a Actopan.

La agresión provocó una amplia movilización de corporaciones de seguridad estatales y municipales.

Tras el ataque, se desplegó un operativo de búsqueda que se extendió hasta la comunidad de San José Tepenene, en el municipio de El Arenal, donde los presuntos responsables fueron interceptados por elementos policiacos.

En ese punto se habría registrado un enfrentamiento entre los sospechosos y los agentes.

Fuentes preliminares señalaron que al menos dos personas habrían sido detenidas durante el operativo; no obstante, las autoridades no han confirmado oficialmente el número de asegurados ni el saldo definitivo de la persecución.

El área donde ocurrió el homicidio permaneció acordonada mientras peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios e iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen.