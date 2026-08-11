Episcopado Mexicano expresa solidaridad con Colombia tras devastador sismo

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su solidaridad con las familias afectadas por el fuerte sismo de este lunes en Colombia.

Desde redes sociales, la Iglesia católica dijo que eleva oraciones para que las miles de personas afectadas por el fenómeno natural tengan fortaleza ante la dura experiencia que sufrieron en las primeras horas del lunes.

“Expresamos nuestra cercanía y solidaridad con las familias afectadas. Pedimos a Dios fortaleza y esperanza para quienes hoy viven momentos de angustia, y bendiga a quienes trabajan en las labores de ayuda y rescate. Que Nuestra Señora de Guadalupe acompañe y cubra con su manto al pueblo colombiano”, fue el mensaje que compartió la CEM.

Por su parte, desde este lunes, en la Catedral Metropolitana de México, en todas las ceremonias religiosas se dedica un espacio especial para los damnificados y fallecidos a causa del terremoto de magnitud 7.4.

En la misa del próximo sábado 15 de agosto, que corresponde a la fiesta de la Catedral de México, también se contemplará una petición especial por el pueblo colombiano.