Hombres armados queman camiones y bloquean carretera en Veracruz

La carretera Tuxpan-Tamiahua, una de las rutas estratégicas del norte de Veracruz, quedó totalmente bloqueada la tarde del martes luego de que hombres armados interceptaron y quemaron dos camiones de volteo a la altura de la comunidad de Sabanillas, en el kilómetro 5 de la vía.

Las unidades fueron incendiadas deliberadamente tras obligar a los operadores a descender, lo que generó alarma entre automovilistas y un súbito colapso de la circulación.

El ataque provocó un cierre total en ambos sentidos, mientras cuerpos de seguridad estatales y federales —Policía Municipal, Fuerza Civil, Marina y Ejército— arribaron al punto para asegurar la zona y permitir el ingreso de personal de la Fiscalía General del Estado, que inició las diligencias periciales entre los restos calcinados.

Aunque no se reportan personas lesionadas, el incidente elevó la tensión en una región que en días recientes ha registrado episodios de violencia y daños a infraestructura productiva, incluido el incendio presuntamente intencional de una granja avícola en Álamo Temapache.

Las autoridades no han confirmado detenciones ni líneas de investigación sobre los responsables del ataque, que mantiene bajo incertidumbre a comunidades y transportistas que dependen de esta vía para actividades comerciales y turísticas.

La circulación permanece interrumpida mientras continúan las labores de retiro de escombros y verificación de riesgos.