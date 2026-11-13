En 2027, México tendrá el presupuesto educativo más alto de su historia: Mario Delgado

Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública, en compañía de Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, informó, durante la conferencia matutina del día de hoy, que durante 2027 el presupuesto destinado a educación será el más alto en la historia del país.

Además, recalcó que este incremento representa un crecimiento superior al 10 por ciento, subrayando que uno de los factores más importantes para el Gobierno de México es que nadie deje de estudiar por motivos económicos.

La estrategia plantea ampliar los apoyos para las y los estudiantes de todos los tipos educativos en el país.

Se trabaja a nivel nacional para habilitar 400 mil nuevos espacios en educación media superior hacia 2030, a fin de garantizar que todas y todos los jóvenes puedan continuar sus estudios. Especial

El secretario de Educación Pública remarcó que lo que se busca con esta política es eliminar las barreras de acceso y garantizar que las y los jóvenes continúen con su trayectoria educativa.

Inversión de más de 8 mil millones de pesos para becas en Puebla

Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, mencionó que, con una inversión superior a 8 mil 500 millones de pesos, el programa beneficia a un millón 174 mil 298 estudiantes en Puebla.

Además, destacó que las becas representan mucho más que un respaldo económico: son una oportunidad para que niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios y hagan realidad sus sueños.