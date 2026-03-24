Rescatan a turistas extranjeros que fueron arrastrados por el mar de fondo en Huatulco

A pesar de la advertencia de abstenerse de ingresar a la zona de playa por la alerta de mar de fondo, cinco turistas extranjeros estuvieron en riesgo de ahogamiento en la Playa La Bocana en las Bahías de Huatulco, Oaxaca.

La pronta intervención del cuerpo de salvavidas y autoridades de la Secretaría de Marina (Semar) permitió un operativo exitoso.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos informó que el rescate en mar abierto contó con la participación de Bomberos de Huatulco, la Estación naval de búsqueda, rescate y vigilancia marítima (Ensar) de Semar, Capitanía de Puerto y Cruz Roja Mexicana.

Los guardavidas y voluntarios se encargaron de mantener a flote a los bañistas, en tanto podía zarpar la embarcación de rescate, por lo que echaron mano de una acuamoto para trasladarlos de forma segura hasta la orilla, por lo que se apoyaron de cuerdas.

Paramédicos de la Cruz Roja proporcionaron los primeros auxilios y estabilizaron al grupo de turistas, quienes lograron salir sanos y salvos solo agotados y asustados.

Paramédicos de la Cruz Roja proporcionaron los primeros auxilios Foto: Especial

Recomendaciones por mar de fondo

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó sobre la presencia del fenómeno de “mar de fondo”, el cual genera oleaje elevado y fuertes corrientes de retorno a lo largo del litoral del Pacífico oaxaqueño.

Este fenómeno provocará olas de entre 2.0 y 2.5 metros de altura, así como corrientes de retorno (resaca) y rompientes intensas en zonas de playa.

Estas condiciones representan un alto riesgo para bañistas, embarcaciones menores, actividades turísticas y zonas costeras vulnerables, principalmente en el tramo comprendido de Santiago Pinotepa Nacional a San Mateo del Mar.

Ante esta situación, la CEPCyGR emite las siguientes recomendaciones:

Respetar las indicaciones del personal salvavidas

Evitar introducirse al mar

No realizar deportes acuáticos

Retirar palapas, mobiliario y equipo de la zona de playa

Salvaguardar embarcaciones menores

Evitar caminar en la franja de playa En caso de ser arrastrada o arrastrado por una corriente, nadar en diagonal a la costa para salir de la zona de riesgo

JCS